Manchas en el escote, esto es lo que tienes que saber sobre ellas y cómo tratarlas

Gema Cabañero Directora de I+I+D de 180 the Concept nutricosmética avanzada

Seguramente te has dado cuenta de que tras cada verano tu piel luce nuevas manchas. La excesiva exposición solar, la no utilización de productos protectores o la falta de nutrientes adecuados en nuestro organismo pueden ser algunos de los motivos principales por los que el escote, unas de las zonas con la piel más sensible del cuerpo, tenga nuevas manchas cada año.

Causas y tipos de manchas en el escote

La piel del escote tiene un menor grosor que la del rostro, sufre desatención en las rutinas de cuidado y belleza, no recibe la misma protección (en primavera o verano, sobre todo si no estás en playa o piscina, puede que protejas tu rostro pero no el escote), además, tiene menos folículos pilosos, lo que causa que su recuperación y regeneración sea más lenta.

Tipos de manchas en el escote y sus causas:

Lentigos solares : son un tipo de hiperpigmentación que aparece alrededor de los 30 o 40 años ocasionada por una exposición repetida a la luz ultravioleta (UV) proveniente del sol. No desaparecen en invierno como puede ser en el caso de las pecas.

: son un tipo de hiperpigmentación que aparece alrededor de los 30 o 40 años ocasionada por una exposición repetida a la luz ultravioleta (UV) proveniente del sol. No desaparecen en invierno como puede ser en el caso de las pecas. ​ Melasma : son manchas de tipo hormonal que, comúnmente, son conocidas como paño. Su aparición es muy común durante cambios hormonales como en el embarazo. Tienen un color marrón claro que se pueden ir tornando más oscuras con la exposición al sol. En ocasiones también aparecen en algunas mujeres que toman anticonceptivos o que tienen algún tipo de desajuste hormonal.

: son manchas de tipo hormonal que, comúnmente, son conocidas como paño. Su aparición es muy común durante cambios hormonales como en el embarazo. Tienen un color marrón claro que se pueden ir tornando más oscuras con la exposición al sol. En ocasiones también aparecen en algunas mujeres que toman anticonceptivos o que tienen algún tipo de desajuste hormonal. ​Pecas: son manchas pequeñas de color pardo que se localizan en áreas expuestas al sol, como puede ser el rostro y el escote. Son manchas que aparecen desde la niñez y se incrementan en número con la edad y con la incidencia del sol.

son manchas pequeñas de color pardo que se localizan en áreas expuestas al sol, como puede ser el rostro y el escote. Son manchas que aparecen desde la niñez y se incrementan en número con la edad y con la incidencia del sol. ​Manchas postinflamatorias: los procesos que causan inflamaciones en la piel, puede generar una cicatriz que, más tarde, con la expocisión solar torne en macha. Algunas de las inflamaciones que pueden generar manchas son la psoriasis, la dermatitis, el acné o algún tipo de infección. La causa de esto es que una inflamación en esta zona estimula la producción de melanina.

¿Cómo tratarlas desde el interior?

Aunque su tratamiento consista sobre todo de su origen, algunas de las manchas, tales como las pecas y los melasmas, pueden reducir su apariencia gracias a una buena protección y una buena alimentación que incluya activos e ingredientes con potentes efectos antioxidantes.

Sumado a ello, será esencial llevar a cabo medidas de prevención tales como no exponernos en horas previas y posteriores al mediodía, desde las 10.00 horas hasta las 16.00 horas. También será muy beneficioso aplicarnos fotoprotector solar con SPF 50 y reaplicarlo mínimo cada dos horas. Además de ello una correcta hidratación puede ayudar a proteger la piel ya que fortalece la barrera protectora.

Ingredientes y activos beneficiosos

En cuanto a la alimentación, añadir en nuestra dieta principios activos a través de nutricosmética seleccionada puede ayudar a mejorar el aspecto de la piel. Algunos de los ingredientes más recomendados son el Betacaroteno, por su capacidad para estimular una correcta producción de melanina ayudando a equilibrar la pigmentación y protección.

El Ácido Alfa Lipóico, por ser antioxidante natural que se produce en el cuerpo y que tiene propiedades que ayudan a combatir los radicales libres, responsables del fotoenvejecimiento de la piel, y las manchas que este produce.

Otros minerales y oligoelementos como Calcio, Magnesio, Potasio, Zinc, Manganeso, Cobre, Ioduro potásico, Molibdato sódico y Selenito sódico también ayudan a que la epidermis goce de protección, y sea capaz de repararse y regenerarse de forma óptima y evitar que se generen afecciones en la piel.

Además, aminoácidos como N-acetilcisteína, L-Arginina, L-Ornitina, PABA, Ácido Glutámico y L-Metionina, protegen frente a la radiación de los rayos ultravioletas y ejercen una labor de protección contra la nociva acción de los radicales libres oxidativos.

