La mejor forma de combinar la niacinamida y el retinol en tu rutina faical sin morir en el intento

Seguro que has oído hablar del retinol y niacinamida. Son muy populares entre los fans del autocuidado. Si queremos que los años pasen en el carné pero no en nuestro rostro, la mejor estrategia es prevenir y comienza por una alimentación saludable. También es importante que el neceser incluya herramientas como los rodillos de jade o los cepillos faciales que aportan un plus a los tratamientos diarios. Y para la mañana y noche el retinol y la niacinamida se han revelado como poderosas armas para prevenir la aparición de arrugas y líneas de expresión. Las marcas de belleza los incluyen en sus tratamientos con mejores resultados, pero ¿sabemos cuál es la razón de su efectividad?

En el fascinante mundo del autocuidado y la búsqueda perpetua de la juventud, dos nombres resuenan con fuerza: el retinol y la niacinamida. Cuando el deseo de que los años transcurran discretamente en el documento de identidad, pero no en nuestro rostro, se convierte en una misión, la estrategia imperante es la prevención. En este juego de cuidados cosméticos, la alimentación saludable se erige como el punto de partida esencial. No obstante, el arsenal de belleza no estaría completo, sin herramientas infalibles que aportan un toque de elegancia y atención diaria, como los codiciados rodillos de jade y los imprescindibles cepillos faciales.

En la actividad matutina y nocturna de la rutina de cuidado facial, el retinol y la niacinamida emergen como formidables armas en la batalla contra las arrugas y las indeseables líneas de expresión. Las prestigiosas marcas de belleza han incorporado estos ingredientes en sus tratamientos, cosechando resultados excepcionales. Sin embargo, la pregunta que late en la mente de muchos es: ¿cuál es el secreto detrás de su efectividad?

Tanto el retinol como la niacinamida son vitaminas. El primero es un derivado de la vitamina A que se aplica en la piel para tratar las arrugas y las manchas y mejorar su textura. Además, combate los efectos del sol que provocan fotoenvejecimiento. Es bueno aplicarlo con precaución si no se ha usado antes. Por otra parte, la niacinamida es vitamina B3 soluble en agua y alcohol e influye positivamente en numerosos procesos de la dermis, ya que tiene cualidades antimanchas, antiacné y antioxidantes. Además, se tolera muy bien por casi todo tipo de pieles. En 20deCompras hemos encontrado un lote de dos productos de Olay con oferta flash en Amazon: la crema de día y la de noche incluyen estos dos compuestos para que descubras la razón de su popularidad entre los beauty adicts.

- Crema de día con niacinamida. El kit de Olay que hemos destacado incluye una crema hidratante de día con vitamina C, AHA y niacinamida. Al combinar las dos vitaminas C y B3 combate los radicales libres y reduce las líneas de expresión. Además, unifica el tono desigual y rehidrata la piel. Junto a los beneficios visibles en el rostro, este producto tiene un agradable aroma cítrico y carece de colorantes artificiales.

- Crema de noche con retinol. Esta crema de noche Regenerist de Olay incluye retinol para estimular la producción de colágeno, renovar las células e iluminar el rostro. Además, tiene vitamina B3 para una piel más suave. Este compuesto se libera en las capas más profundas y las regenera durante la noche, cuando el organismo está más receptivo. No incluye colorantes artificiales, fragancias ni aceites.

