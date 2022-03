Sí, el Foreo Ufo Mini está a mitad de precio (¡y por 50 euros!) en las rebajas exclusivas de la marca para Amazon

En el universo beauty no hay límites. No solo existen cosméticos adecuados para cada tipo de piel, con activos pensados en exclusiva para acabar con los granitos, las manchas o las arrugas prematuras, sino que podemos contar con dispositivos de lo más variado para potenciar su acción. Desde los milenarios rodillos de jade (de cuyo color depende su función) hasta los succionadores de poros, sin olvidar, por supuesto, la inmensa gama de cepillos de silicona por los que podemos apostar para eliminar con efectividad la suciedad y restos de pielecitas muertas y asegurar que no hay crema o sérum que no penetra como deseamos en nuestro cutis.

No obstante, hay marcas que han logrado hacer historia, agregando a estos gadgets características extraordinarias que los han elevado a la fama. Entre las más notables por lograr dicha proeza está Foreo y sus dispositivos smart para potenciar los ingredientes activos de los cosméticos; pero también con cepillos multifunción que ayudan a reafirmar el cutis o con masajeadores de ojos para que las bolsas y ojeras sean cosa del pasado. Herramientas que encantaría a cualquiera y que, además, ahora están muy rebajadas en Amazon. ¡Hay algunos productos hasta al 50%!

Y nuestro favorito es...

Si hay un gadget por el que Foreo logró saltar a la fama ese fue su Ufo para la aplicación y activación completa de las mascarillas. Un dispositivo fuera del alcance de los bolsillos de muchos que, sin embargo, ahora está muy (¡pero que muy!) bien de precio si optamos por la versión mini en Amazon. Gracias a las rebajas anteriormente comentadas, ahora este aplicador está a mitad de precio y te lo puedes llevar por menos de 50 euros, en vez de por los 100 habituales.

Foreo Ufo Mini. Amazon

Si tienes dudas de cómo funciona o necesitas que te recordemos sus prestaciones, atento: en tan solo 90 segundos, este dispositivo reconoce la mascarilla que hemos aplicado y promueve las tecnologías necesarias para liberar los ingredientes activos que la caracterizan. Además, la tecnología de hiperinfusión y la terapia de luz LED trabajan juntas para obtener el máximo rendimiento de cada cosmético, brindando exactamente a nuestra piel lo que necesita.

