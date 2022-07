La belleza apoya al colectivo LGTBIQ+: estas son las marcas con proyectos solidarios

Durante todo este mes, hemos visto a cientos de marcas 'subirse al carro' (o más bien carroza) del colectivo LGTBIQ+ para aumentar sus ventas. Sin embargo, existe vida más allá del 'pinkwhasing' (estrategia de marketing para apoyar al movimiento solo en el Orgullo sin mayor interés por su causa) y muchas firmas se han lanzado para aportar su granito de arena hasta conseguir una igualdad real.

Apoyar al colectivo LGTBIQ+ es más que cambiar el logo con los colores de la antigua bandera del arcoiris (solo en Occidente) o sacar una edición especial con estos tonos o palabras asociadas al movimiento. Apoyar es iniciar campañas que afecten de forma positiva en la integración, aceptación y la igualdad.

Cada vez son más las marcas que se atreven a dar un paso al frente y posicionarse con acciones benéficas que crean un impacto positivo en la sociedad y ayudan a avanzar en los derechos de los que no son cisheteros, como Krash Kosmetics, entre otras.

Krash Kosmetics

Esta firma española se ha convertido en el maquillaje de cabecera para muchas, no solo por la calidad de sus productos, también por su filosofía. Esta marca 100 % inclusiva se ha posicionado desde sus inicios a favor del movimiento y ha llegado a ser el maquillaje oficial del programa de ATRES Premium, Drag Race España.

Una de sus últimas novedades benéficas es la paleta de sombras Eddy, cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Eddy, el primer hogar de acogida para jóvenes LGTBIQ+ víctimas de maltrato, bullying y otras formas de LGTBIQ+fobia.

Cada nombre de los colores representa a una persona que ha significado muchísimo dentro del colectivo LGTBIQ+, como Freddie Mercury, José Pérez Ocaña, Marsha P. Johnson, Eddy (inspirado en el libro Para acabar con Eddy Bellegueule), Alan Turing, Lili Elbe y Gloria Fuertes.

Paleta de sombras 'Eddy' KRASH KOSMETICS

Nyx Cosmetics

Nyx es una de las firmas icónicas que han estado siempre del lado del colectivo LGTBIQ+. Con sus proyectos como Proud Allies For All, una red global de aliados que defienda la diversidad y hagan posible una sociedad más justa, igual e inclusiva que ofrece apoyo a la comunidad.

Uno de sus principales reclamos es Makeup has no gender, donde la marca reafirma su compromiso con la diversidad y la comunidad LGTBIQ+, así como la importancia de defender la autoexpresión a través del maquillaje independientemente de tu género o sexo.

Este año, Nyx ha vuelto con su edición limitada muy especial, 'pride edition', una colección sin género inspirada en el color con la que celebrar la diversidad con orgullo hoy y todos los días del año.

Imagen de la campaña 'Pride Edition' de Nyx NYX COSMETICS

Kérastase

Kérastase es sinónimo de cuidar primero, una filosofía que va más allá de productos y servicios de salón para abarcar el bienestar de la comunidad global, cuidando del cabello, del planeta y de todas las personas.

Para celebrar el Mes del Orgullo, han hecho un lanzamiento muy especial: Elixir Ultime L’Huile Originale Pride Limited Edition, su aceite universal capilar y cuyos beneficios se destinará a FELGTBI+, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, para promover proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la comunidad LGTBIQ+.

Imagen de campaña del 'Elixir Ultime L’Huile Originale Pride Limited Edition' KÉRASTASE

M·A·C

M·A·C Cosmetics siempre ha estado unida a la lucha por los derechos LGTBIQ+, incluso cuando no estaba bien visto hacerlo. Uno de sus pintalabios más icónicos es el Viva Glam, creada en 1994 para recaudar dinero y concienciar sobre el VIH/SIDA cuando la pandemia estaba afectando dramáticamente en todo el mundo.

Tanto por aquel entonces como en la actualidad, el 100% del precio de la compra de cualquier producto Viva Glam se dona al fondo M·A·C AIDS Fund (menos el IVA), siendo pionero en donar fondos para el VIH/SIDA, otorgando apoyo financiero a organizaciones que trabajan en regiones y poblaciones desatendidas. Además, la firma se ha convertido en el donante no farmacéutico que más ha recaudado, superando lo 400 millones de dólares exclusivamente a través de la venta de la barra y el gloss Viva Glam.

Rosalía siendo imagen de 'Viva Glam' MAC

Termix

Desde sus inicios, Termix está comprometida con lograr la igualdad y fomentar la diversidad. Con el objetivo de apoyar a la comunidad LGTBIQ+, la firma presenta la nueva campaña #VidasenColor que pone en valor la importancia de la autoaceptación y el cuidado personal. Porque más allá de lo que piensan los demás, la libertad se consigue queriéndose y mostrándose tal cual uno es.

A través de esta campaña, Termix se compromete a promover la igualdad de la comunidad LGTBIQ+ y reforzar el poder del cabello para expresar la autenticidad e identidad. Con ese mismo concepto, este año la gama de cepillos Termix Pride colabora con la primera residencia LGTBIQ+ de España, a través de la Fundación 26 de diciembre, donando 1 euro por cada neceser Pride a la nueva residencia Josete Massa.

Pack 'Pride 2022' TERMIX

You Are The Princess

Con motivo del Orgullo 2022, la firma española de belleza You Are The Princess se ha comprometido de lleno con la causa LGTBIQ+ y ha diseñado un pañuelo solidario edición limitada, donando el 100 % de los beneficios a la Fundación 26 de Diciembre, una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de velar por los derechos y el bienestar de personas mayores, con el firme objetivo de construir la primera residencia pública para mayores LGTBIQ+.

Pañuelo solidario LGTBIQ+ YOU ARE THE PRINCESS

Givenchy

Para celebrar el Mes del Orgullo, Givenchy Parfums confirma una vez más su apoyo a la comunidad LGTBIQ+ y colabora con el galerista londinense y activista del colectivo, Amar Singh y los artistas Rewind Collective, para crear una nueva obra de arte digital, que se venderá en beneficio de la organización Le MAG Jeunes LGBT+.

Inspirándose en los iconos de Givenchy, y más específicamente en Prisme Libre, el icónico polvo suelto de la 'maison', así como en los colores de la bandera LGTBIQ+, esta obra de arte virtual que estará a la venta en una serie limitada de 1952 artículos en VeVe, la mayor plataforma de coleccionables digitales para dispositivos móviles. Tras la venta, que tendrá lugar del 29 de junio al 6 de julio, la recaudación total se destinará a Le MAG Jeunes LGBT+.