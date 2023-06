Este es el corrector de ojeras de 5 euros con más de 46.000 valoraciones que ya deberías tener

Las ojeras moradas que nos hunden la mirada y nos dan aspecto de agotadas aparecen por diferentes causas y cómo eliminarlas depende, precisamente, de diagnosticarlas bien. Mientras acudimos al dermatólogo que nos asesore y ayude, la mayoría optamos por maquillar la cuenca para difuminar las zonas oscuras y minimizar el aspecto de las bolsas, pero para lograrlo sin renunciar a un efecto natural escoger el corrector de imperfecciones adecuado es el primer paso. Nosotras nos decantamos por este que arrasa en valoraciones en Amazon y que solo cuesta cinco euros, pues todo apunta, ¡a que oculta las ojeras de forma efectiva! ¿Ya has oído hablar del famoso quitaojeras Fit Me!, de Maybelline?

Está disponible en ocho tonos diferentes. Amazon

Rozando las 47.000 opiniones otorgadas por usuarios que ya han probado, este corrector de ojeras de Maybelline tiene una nota media de 4,4 sobre cinco, la máxima puntuación que puede alcanzarse en la web del marketplace. Una garantía de éxito que da a entender que los resultados que ofrece a la hora de cubrir imperfecciones son los esperados (¡o mejores!), puesto que la mayoría coincide en que la cobertura es muy buena, natural y duradera, sin dejar ese efecto acartonado que tanto nos disgusta. Una buena carta de presentación, sin duda, a la que se suma uno de los aspectos más importantes, que es el precio, y es que este producto de maquillaje solo cuesta cinco euros.

A un precio asequible y una buena acogida entre los compradores hay que añadir la lista de bondades que garantiza, empezando que es un corrector disponible en ocho tonos y adecuado para todos los tipos de pieles, ya sean grasas, secas o sensibles. También su acabado natural: con una textura suave y fundente, consigue tapar la ojera con la cobertura adecuada sin generar grietas a lo largo de la jornada y sin que se oxide el color, adquiriendo ese naranja terrible de los maquillajes de peor calidad.

El aplicador, para las que se estén planteando comprarlo, es tipo esponja pero con final biselado para asegurar que podemos ser precisas a la hora de aplicarlo en el lagrimal y rabillo del ojo. Para difuminarlo, eso sí, es mejor apostar por el dedo o por una beauty blender de precisión para conseguir el resultado natural y despejado que esperamos cuando aplicamos quitaojeras.

La cobertura, según los usuarios, es muy buena. Amazon

¿Cómo sé cuál es mi tono de corrector de ojeras?

Una de las cosas que muchas no sabían del contorno de ojos es que la elección del tono adecuado es la mejor garantía a la hora de cubrirlas. Y no: elegir uno más claro que nuestro color de piel no es la decisión correcta. Salvo que por algún motivo específico busquemos iluminar esa zona, lo habitual es escoger siempre un corrector que sea igual que nuestra base de maquillaje, pues de esta forma podremos homogeneizar el resultado y asegurar un resultado natural.

Además, es fundamental evitar vicios del pasado tan comunes como aplicar el corrector a lo largo de la ojera en vez de apuntar a las zonas estratégicas que sí requieren de este maquillaje: el lagrimal, dada que es la zona que más se oscurece, y el rabillo, para lograr el efecto lifting. En el resto de la ojera, es mejor apostar por los restos de un buen difuminado que cargar esta piel tan delicada y que tiene tanta tendencia a acartonarse cuando nos excedemos con los cosméticos.

