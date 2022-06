El tónico, tu nuevo antiarrugas de confianza: el uso desconocido que vas a querer poner en práctica

Nosotras reivindicamos la arruga: es natural y, por tanto, bella. Le confiere a nuestro rostro experiencia, sabiduría y la marca inigualable de las mil y una aventuras vividas; pero, seamos sinceras, ¡que los surcos aparezcan cuando todo esto sea real y no cuando acabemos de cumplir 30! No le eches, de todos modos, la culpa a nuestra piel o a la genética: el exceso de sol sin precauciones, falta de hidratación, malos hábitos (sí, hablamos de fumar) o no usar los cosméticos adecuados son algunos de los factores que van a favorecer que hagan acto de presencia mucho antes de lo previsto. De hecho, es fundamental que los productos que usemos incluyan algunos de los ya muy conocidos por todas ingredientes antiaging, tales como los retinoides, la vitamina C o la niacinamida.

Y, sí, deben estar presentes en nuestras hidratantes, sérums y, también, tónico; y es que, puede que no lo supieses, pero estos cosméticos, además de ser perfectos para equilibrar el pH, cerrar los poros y ser el sustituto del jabón perfecto en las double cleansing, ¡también son un aliado contra las arrugas! Eso sí, deben estar pensados exclusivamente para ello, como este de Ego a la venta en Primor, con niacinamida, que ayuda a mejorar la hidratación de la piel, la apariencia de arrugas y a aclarar las manchas. El truco está en aplicarlo siempre después de la limpieza y antes del sérum, las dos veces al día que hay que seguir nuestra rutina beauty. ¿Quieres conocer un poquito más de este cosmético?

El tónico facial antiarrugas, de Ego. Primor

Este tónico incluye en su formulación ácido salicílico, un ingrediente que, combinado con la acción hidratante de la niaciamida, lo convierten en la mejor forma de nutrir la piel y, por tanto, de minimizar la aparición de las arrugas. Esto se produce gracias a que la base del tónico es agua, por lo que humecta constantemente la piel. Otra de sus ventajas es que tienen un bajo potencial de irritación de la piel. Con todo ello, además de hacer que las líneas de expresión dejen menos marca en el rostro, reduce los poros, equilibran la piel y luchan contra pequeñas imperfecciones.

Más allá del tónico

Además de emplear el tónico como un nuevo antiarrugas, en el catálogo de Primor encontramos otras propuestas de la firma Ego destinadas a minimizar las huellas del paso del tiempo y las imperfecciones, como granitos o manchas. Estos están formulados en formato sérum, es decir, con una alta concentración de ingredientes que los hace más eficaces. Todos contienen niacinamida y otros compuestos, como ácido hialurónico, especialmente recomendado para hidratar las pieles grasas según la descripción del producto; retinol, que también mejora e ilumina la textura de la piel y ayuda a combatir el acné. El último sérum de la marca disponible actualmente en el catálogo de Primor es el que incluye ácido azelaico en su composición, perfecto para tratar las pieles acnéicas, puesto que aporta propiedades antibacterianas, antiiflamatorias y antioxidantes.

