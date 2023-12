Consejos de experto para que no se nos seque la piel de la cara en invierno

Si bien los inviernos en España no son tan fríos como los que viven los países al norte de Europa, debemos cuidar igual nuestra piel. No se trata solo de protegernos de los agentes climatológicos como las ventiscas, lluvias o nevadas, también de las calefacciones a las que nos exponemos en el interior de los edificios y el transporte que pueden resecar la piel generando tirantez, picores o irritación.

Para evitar que tu piel sufra la llegada del invierno, al igual que hiciste tu cambio de armario con tu ropa cuando bajaron las temperaturas ha llegado el momento que renueves los productos de 'skincare' y tus hábitos siguiendo los consejos de Silvia Giralt, esteticista y CEO del centro Silvia Giralt.

Para cuidar nuestra piel en invierno de manera correcta con los productos adecuados, lo primero es comprender cómo cambia esta durante el invierno y cuáles son sus necesidades especiales. "Durante el invierno, la piel tiende a volverse más seca debido a la baja humedad en el aire y al viento frío. Esto puede llevar a la irritación, enrojecimiento y descamación de la piel. Además, la exposición al frío puede contraer los vasos sanguíneos de la piel, lo que puede hacer que la piel se vea más pálida" explica detalladamente Silvia Giralt.

Y si bien no hay una fórmula universal para el cuidado de la piel durante el invierno, existen tres trucos infalibles generales que pueden ayudarte y que serán la base de tu rutina personalizada.

Cómo cuidar tu piel en invierno

Lo más importante que debemos hacer durante los meses de frío si queremos que la piel no se resienta es cuidar en profundidad nuestra hidratación. Esto abarca desde beber al menos dos litros de agua diarios, consumir frutas y verduras que nutran desde el interior "y usar cremas hidratantes más densas y ricas en ingredientes como ácido hialurónico para ayudar a retener la humedad", a esto Silvia suma un segundo paso clave en tu rutina: "Es esencial usar protector solar incluso en invierno, ya que los rayos ultravioleta siguen siendo dañinos."

Sérum 'Protect de BDR' con ácido hialurónico Silvia Giralt

Además de hidratarnos por dentro y reforzar la barrera de la piel con productos untuosos con ácido hialurónico en su formulación, las prendas de abrigo que cubran parte de nuestro rostro también ayudarán.

Cómo cuidar tu piel en invierno DR

Beneficios de limpiezas faciales durante el invierno

Si como Silvia Giralt nos cuenta, la piel pierde hidratación durante el invierno y se vuelve más sensible ¿deberíamos continuar con las limpiezas faciales, bien sea en casa o en un centro especializado? La respuesta rotunda y sencilla es "sí", pero la esteticista puntualiza: "Es importante continuar con las limpiezas faciales durante el invierno, pero con precaución. Usar limpiadores suaves y no irritantes es clave, ya que la piel tiende a ser más sensible durante esta época del año."

Limpiador hidratante con ácido hialurónico. (Precio: desde 7,29€). Druni

La limpieza facial ayuda a eliminar excesos de grasa, suciedad y maquillaje que impide la absorción correcta de los productos hidratantes. "Además, una limpieza adecuada puede prevenir brotes y problemas cutáneos. Es crucial evitar el uso de productos que resequen demasiado la piel, ya que esto puede empeorar la sequedad característica del invierno" y aconseja someterse al tratamiento Hydrafacial "es perfecto para esta época del año, puesto que hidrata en profundidad a la vez que limpia la piel."

