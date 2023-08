¿Cada cuánto tiempo hay que cortarse el pelo para que crezca fuerte y sano?

¿Hay algo más bonito en una mujer que lucir un cabello brillante y fuerte? Para mantenerlo sano hay que cortarlo cada cierto tiempo. Así es como crece fuerte y bien. De entre todas las peluquerías que existen en España, hay una de ellas que, además de ejercer como peluquería, también lleva a cabo otras tareas relacionadas con manicura, pedicura, depilación y masaje. Desde Rasel Peluquerías nos explican todo sobre salud capilar.

Partiendo de un amplio equipo profesional, Suley, una de las empleadas del local ubicado en la Calle General Díaz Porlier de Madrid, es la que nos aclara la duda de cada cuánto tiempo deberíamos cortarnos el pelo. Como experta en la realización de tintes y mechas tipo babylights y balagayes, "todo tipo de cabello debe ser cortado una vez cada dos o tres meses", así dice.

"Es lo ideal para evitar puntas abiertas o grandes roturas en el cabello", aclara. Por tanto, no te descuides, porque si lo haces en ese caso la solución sería darle un buen corte para sanearlo. Pero esto se puede evitar haciendo lo correcto, al igual que nos aconseja Suley.

El cambio de look de Marta Lozano Llongueras

Un matiz a lo ya dicho es que, evidentemente, cuanto más largo se tenga el cabello, más hay que cuidarlo. "Una melena larga tiende a dañarse más que un cabello corto", así puntualiza. Pero esto no quita que no se pueda ver un pelo corto estropeado, claro que sí, pero según la experiencia de Suley, en su local a menudo suelen ver más cabellos largos dañados que cortos. ¿Puede incidir negativamente los productos que se usen para el autocuidado del cabello? Definitivamente, sí, y la experta lo confirma.

"No es lo mismo lo que necesita un cabello con mechas que uno sin ellas. El champú para cada uno de esos cabellos no debe ser el mismo". Por tanto, si usamos un producto erróneo lo notaremos notablemente. Empezaremos a sentir que en vez de hidratarnos nos reseca el pelo, como si lo tuviésemos acartonado. Y el problema de esto es que, si no se frena a tiempo, esto puede conducir a tener que darle un buen corte al cabello como solución.

¿Qué te han parecido las recomendaciones de la experta? ¿Te das cuenta ya de la importancia que tiene la salud de tu cabello? No lo hagas solo por cuestión física, sino también por tu autoestima. ¡No te descuides!

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.