Qué es el agua micelar y cómo debes usarla para aprovechar sus beneficios para la piel

El cuidado de la piel es una parte fundamental de nuestra rutina diaria de belleza, un producto estrella en este ámbito tanto en España, como internacionalmente, al que pocas renuncian es el agua micelar. Aunque su nombre suena un poco científico y complicado, en realidad, es un producto de belleza que podría transformar tu piel de forma rápida y sencilla.

Y es que el agua micelar puede ser tu mejor aliado contra la suciedad derivada de una limpieza incorrecta o de no desmaquillarse como es debido. Descubre el poder del agua micelar y cómo esta solución líquida se ha convertido en el secreto para un cutis radiante y saludable.

¿Qué es el agua micelar?

Foto de archivo de mujer desmaquillándose. Freepik / Anna Bizon

El agua micelar es un producto de limpieza facial que ha revolucionado la forma en que nos cuidamos la piel. Aunque su nombre suena complicado, la idea detrás de él es sorprendentemente simple y efectiva. Básicamente, el agua micelar es una solución líquida que limpia en profundidad tanto maquillaje, como partículas de suciedad del día a día, gracias a las moléculas de las que está compuesta, llamadas micelas.

Las micelas son el corazón y alma del agua micelar. Son estructuras moleculares diminutas que actúan como imanes para atrapar y eliminar la suciedad, el maquillaje y las impurezas de la piel. Cada micela tiene una parte hidrofílica (que atrae el agua) y una parte lipofílica (que atrae la grasa). Esto significa que pueden atraer y eliminar tanto las partículas acuosas como las grasas, haciendo que el proceso de limpieza sea extremadamente efectivo.

¿Cómo funciona el agua micelar?

La magia del agua micelar radica en su capacidad para eliminar impurezas sin resecar ni irritar la piel. Cuando aplicas el agua micelar en un algodón y lo pasas por tu rostro, las micelas atrapan todas las partículas no deseadas, ya sean partículas de maquillaje, grasa o suciedad. Luego, las micelas se mantienen en la almohadilla de algodón, lo que significa que no vuelves a transferir las impurezas a tu piel. Puedes usar agua micelar por la mañana y por la noche como parte de tu rutina de cuidado de la piel.

La razón por la que el agua micelar es tan suave es que no contiene jabón ni detergentes fuertes que puedan despojar a la piel de sus aceites naturales. Esto lo hace ideal para personas con pieles sensibles o secas. No obstante, si tienes piel sensible, se recomienda buscar una fórmula de agua micelar sin fragancia ni alcohol para evitar posibles irritaciones. Otra de sus ventajas es que no es necesario enjuagar después de usar agua micelar, lo que lo convierte en una excelente opción para la limpieza en cualquier lugar y en cualquier momento.

¿Cómo se usa el agua micelar como limpiador?

El agua micelar elimina el maquillaje resistente al agua. Freepik

Para usar el agua micelar como limpiador, simplemente vierte una pequeña cantidad de agua micelar en una almohadilla de algodón. Luego, pasa suavemente la almohadilla de algodón empapada en agua micelar por tu rostro. Puedes hacer movimientos circulares suaves para asegurarte de abarcar todas las áreas de tu rostro, como la frente, las mejillas, la nariz y la barbilla. Presta especial atención a las áreas donde se acumula más maquillaje, suciedad o grasa.

En caso de maquillaje resistente al agua, sostén la almohadilla de algodón sobre las áreas maquilladas durante unos segundos para aflojar y disolver el maquillaje antes de limpiar. Una vez hayas terminado de limpiar tu rostro, no es necesario enjuagar con agua, pues el agua micelar está formulada para no requerir enjuague. Puedes dejar que tu piel se seque al aire o, si prefieres, seguir con el resto de tu rutina de cuidado de la piel.

¿Para qué se utiliza el agua micelar?

El agua micelar puede utilizarse como tónico facial. Freepik

El agua micelar es versátil y puede usarse para varios propósitos en tu rutina de cuidado de la piel. Aquí te cuento algunas de las formas más comunes en las que puedes sacarle provecho:

Limpieza facial diaria: El uso más básico del agua micelar es como un limpiador facial diario. Puedes aplicarlo en una almohadilla de algodón y pasarlo suavemente por tu rostro para eliminar el maquillaje, la suciedad y el exceso de grasa. Es una excelente alternativa a los limpiadores tradicionales, ya que es suave y no requiere enjuague. Desmaquillante: ¿Harto de luchar contra las toallitas desmaquillantes secas? El agua micelar es tu solución. Con un par de toques en una almohadilla de algodón, podrás retirar todo el maquillaje de tus ojos, labios y rostro, sin necesidad de irritar tu piel. Tonificante: Si buscas un paso adicional después de la limpieza, el agua micelar también puede funcionar como un tónico. Ayuda a equilibrar el pH de la piel y a prepararla para la aplicación de otros productos, como sueros o cremas. Refrescante: En un día caluroso o después de hacer ejercicio, un poco de agua micelar en un rociador puede brindarte un alivio instantáneo. Refresca y revitaliza tu piel al instante. Limpieza de manos: Sí, lo has leído bien. El agua micelar puede ser útil para limpiar tus manos cuando no tengas acceso a agua y jabón, especialmente si estás fuera de casa.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.