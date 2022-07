Todas las que nos maquillamos nos hemos ido, al menos, una vez a la cama sin lavarnos bien la cara. Los motivos, de lo más diversos, pero el resultado siempre el mismo: ojos de panda con rímel bien fijado a los párpados, piel grasienta (¡incluso con alguna espinilla!), labios cuarteados y con un efecto blurred lips en su peor versión... Una apariencia que nos hace repetirnos frente al espejo que nunca más cometeremos este error y que, para nuestra desgracia, esconde mucho más que un aspecto desaliñado. Y es que, desmaquillarse es tan (o más) importante que aplicar en el orden correcto los productos de nuestra rutina beauty, pues, en caso de no hacerlo, además de provocar que los poros de nuestra dermis estén sucios y obstruidos, podemos acelerar el envejecimiento de nuestra piel.

El agua micelar, por ejemplo, es uno básico apto para perezosas: en pocas pasadas y con ayuda de un algodón reutilizable nos ayuda a retirar, al menos, el exceso de maquillaje. Esta de Cerave no solo está diseñado para ello, sino que además aporta hidratación al rostro al estar enriquecida con tres ceramidas esenciales que se encargan de mantener en buen estado la barrera protectora natural de la piel. Cabe destacar, si no eres muy ducha en la materia, que es fundamental arrastrar con suavidad el algodón empapado y recordar que el agua micelar no requiere aclarado.

El agua micelar de Cerave. Primor

Un poco más de esfuerzo requieren los formatos oleosos, como este tipo manteca de Flor de Mayo, ya que hay que aplicarlo con la piel seca para que el aceite haga efecto sobre las grasas acumuladas en la cara, frotando sobre las zonas más maquilladas hasta que sintamos que se derriten los productos. Después, toca aclarar con abundante agua hasta eliminar todo posible rastro. Además, esta propuesta también calma, repara e hidrata, siendo compatible hasta con las pieles más sensibles.

La manteca de Flor de Mayo. Primor

Por último, están los geles que son los cosméticos desmaquillantes más completos. Eso sí, ¡también son los que más trabajo nos exigen! Sobre la cara previamente humedecida, a poder ser con agua templada para abrir bien los poros, hay que extenderlos con cuidado mientras van formado esa espumita que nos ayudará a retirar los restos de pintura, pero también la suciedad ambiental, como ocurre con la propuesta de Anne Moller. Cabe destacar que, además, está enriquecida con un dipéptido que ayuda a fortalecer la acción bioprotectora de la capa córnea y reactivar las defensas de la epidermis.

El gel Nettoyant Moussant, de Anne Moller. Primor

