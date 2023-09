Esto es lo que le pasaría a tu piel si no te quitaras el maquillaje durante un mes: así es el antes y el después

Desmaquillarse es, sin lugar a dudas, una de las rutinas de cuidado faciales de noche que más cuestan llevar a cabo antes de irse a dormir. Sin embargo, es imprescindible de cara a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel, eliminando las células muertas, el exceso de grasa, así como los residuos de la contaminación del ambiente que se acumulan en la epidermis, esto es, la capa superficial o visible.

Pero eso no es todo. No tener un buen hábito de limpieza del rostro conlleva que el proceso de oxidación se acelere, lo que provoca una piel opaca y menos luminosa, además de poder desarrollar eccemas, alergias o incluso empeorar casos de acné. Sin embargo, en más de una ocasión, por mucho que nos adviertan, sirve de poco, por lo que para muestra, un botón.

Un mes sin quitarte el maquillaje: las consecuencias



La redactora del periódico británico Daily Mail decidió participar en un experimento para ver cuáles eran los resultados del antes y el después tras estar un mes sin desmaquillarse. Y así lo hizo. La periodista Anna Pursglove estuvo un mes yéndose a la cama sin desmaquillarse. ¿El resultado? Según los expertos en dermatología, su cutis estaba un 20% más reseco, los poros se dilataron y su piel envejeció diez años.

¿Cuál es la forma correcta de desmaquillarse?

Mientras dormimos, a las células de la epidermis les llega una mayor cantidad de oxígeno, por lo que la piel se regenera más rápido y se recupera de las agresiones a las que se expone en el día a día como radicales libres, polución y la exposición a la luz solar o la luz azul de los dispositivos electrónicos. Por todo ello, la rutina de belleza de noche juega un papel fundamental en nuestro rostro.

No cabe duda, por tanto, de que la limpieza en profundidad es un paso es realmente importante, no solo por quitar el maquillaje, sino por retirar los restos de sudor y suciedad acumulados. Para ello, es de vital importancia sumar un desmaquillante que puede ser en aceite, en crema o jabonoso. Dependerá pues de nuestro tipo de piel. En el caso de las pieles secas, lo aconsejable es usar productos desmaquillantes hidratantes y suaves. Una opción son las leches untuosas, los emulsionantes que no necesitan aclarado o los aceites desmaquillantes.

Sin embargo, en el caso de las pieles grasas o mixtas, la mejor opción son los productos no comedogénicos y oil free que se aclaran con agua, especialmente los que tienen base de aceites esenciales. Valen también los geles limpiadores, pero que no sean grasos. El agua micelar, por ejemplo, es uno básico ideal para las más perezosas, ya que en pocas pasadas y con ayuda de un algodón reutilizable nos ayuda a retirar, al menos, el exceso de maquillaje.

Justo a continuación, es el momento de darle protagonismo al tónico. Ahora bien, no es aconsejable dejarlo para el final. Si bien es cierto que suele darnos sensación de frescor cuando lo aplicamos, también tiende a secar la piel. Efecto que se multiplica si, justo antes, hemos aplicado un jabón limpiador. Por ello, habría que terminar la rutina de cuidado facial de noche con un tratamiento hidratante, eso sí, dependiendo del tipo de piel.

¿Por qué el tónico es importante en nuestra rutina de belleza?



Según Estefanía Nieto, directora técnica de la firma húngara Omorovicza: "Un tónico se puede convertir en un aliado imprescindible ante determinadas situaciones. De hecho, puede ser el punto de inflexión entre que una rutina de cuidado nos siente bien o mal, ya que será el responsable de trabajar la piel desde el inicio para optimizarla y prepararla para los productos que vendrán después". Los tónicos hacen que nuestra piel trabaje "como una esponja" y absorban mucho mejor los productos dermocosméticos que vayamos a poner después.

¿Qué pasa si me limpio la cara con toallitas húmedas?

Si bien es cierto que usar toallitas desmaquillantes pueden ser un buen método para eliminar, por ejemplo, el exceso de maquillaje de zonas concretas, como los labios o los ojos, la realidad es que intentar eliminar todo el maquillaje con ellos puede irritar el rostro, inflamar ciertas zonas e, incluso, conseguir que la suciedad se adhiera más a nuestro cutis, lo que, como consecuencia, puede provocar acné, exceso de grasa y favorecer el envejecimiento prematuro de la piel.

