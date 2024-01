Radares en coches privados: la iniciativa de Francia para combatir los excesos de velocidad

A la hora de innovar en materia de controles de tráfico, Francia es una referencia para ello, ya que cuenta en sus carreteras con los conocidos como radares autónomos, así como también con los coches-radar, ambas medidas podría estudiarlas la Dirección General de Tráfico para instalarlas en las carreteras de España.

Con respecto a los radares en coches privados, desde su puesta en funcionamiento en 2018, han causado numerosas polémicas, ya que a veces estos vehículos no respetan las normas de circulación, se encuentran en malas condiciones y los salarios de los trabajadores son bajos. Por último, Francia se ha comprometido a aumentar el número de estos coches-radar hasta los 400 en 2024.

¿Cómo funcionan este tipo de radares privados?

En este caso, el Gobierno francés contrata a una empresa privada, que es quien monta estos aparatos de control de la velocidad en sus coches, además se encarga de contratar a los conductores para que circulen durante todos los días del año, independientemente de las inclemencias meteorológicas o de los días festivos.

Por otra parte, cada vehículo lleva una ruta fijada en su GPS, por lo que detecta los límites de velocidad, e interpone la sanción una vez se supere un margen de 10 km/h por encima de lo que permita la vía. En definitiva, esta medida ha permitido aumentar la recaudación por multas de tráfico, según se ha estimado en más de 94 millones de euros en el último año.

¿Podrían llegar este tipo de radares a España?

Por el momento, desde la Dirección General de Tráfico no se ha publicado ninguna información acerca de implantar esta medida proveniente del país galo, por lo que no hay que preocuparse a la hora de circular por las carreteras de nuestro país, ya que este sistema no es legal.

Además, en España, los cinemómetros deben ser operados siempre por agentes de tráfico, por lo que si lo utiliza una persona no autorizada se podrá reclamar la sanción. Por tanto, solo los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, de las policías autonómicas en las comunidades donde la DGT no tiene competencias o los agentes municipales en las zonas urbanas están capacitados para usar este tipo de cinemómetros

¿Cómo son los radares autónomos franceses?

Este tipo de cinemómetros se caracterizan por la particularidad de que son capaces de moverse por sí mismos, lo que les permite percibir infracciones en muchos puntos de una misma carretera. Al contrario que los radares móviles en España, los cuales deben ser desplazados por una patrulla de la Guardia Civil, estos no necesitan ayuda para moverse.

Además, cuentan tanto con WiFi como con tecnología LIDIAR para comunicarse con las autoridades competentes y a su vez, ser capaces de controlar todos los carriles de la vía, así como de ambas direcciones, asimismo, también se pueden desplazar por curvas. Por lo tanto, estos radares interponen muchas más multas que unos normales, lo que a su vez aumenta exponencialmente la recaudación del Gobierno francés.