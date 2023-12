La DGT responde a la eterna duda: ¿Funcionan los radares de velocidad por la noche?

En la actualidad, la Dirección General de Tráfico cuenta en la actualidad con más de 2.000 radares distribuidos por toda la geografía de España, de los que casi 800 son cinemómetros fijos, más de 1.300 son móviles y cerca de 100 corresponden con aparatos de tramo. A todos ellos hay que sumar los que son de titularidad municipal y los instalados en País Vasco, Navarra y Cataluña.

Por lo que la cifra total de radares en funcionamiento en nuestro país puede estar cercana a los 5.000 aparatos. Debido a esta amplia cantidad de dispositivos, son muchos los conductores españoles que se preguntan a la velocidad a la que saltan los radares o si estos te pueden multan por la noche.

¿Funcionan los radares de velocidad por la noche?

Desde la Dirección General de Tráfico desmienten el mito que había acerca de su no operabilidad durante las horas en la que no hay luz solar. Por lo tanto, estos aparatos para controlar la velocidad pueden multar las 24 horas del día, en parte gracias a su novedosa tecnología de infrarrojos, por la que no se produce un flash sobre el vehículo infractor.

Sí que es preciso indicar que durante la noche no tienen capacidad para operar los medios aéreos, es decir, el helicóptero Pegasus, y los drones que lo sustituirá. Además, los radares móviles instalados en los coches camuflados de la Guardia Civil también bajan su presencia en las carreteras en el periodo nocturno.

¿Es legal un radar móvil sin señalizar?

Radar móvil de la Guardia Civil GUARDIA CIVIL

En relación con los cinemómetros fijos, antes de llegar a ellos, siempre debe existir una señal que avise de su presencia. Pero en el caso de los aparatos móviles, los conductores tenían dudas.

Por ello, desde la DGT lo han aclarado, y precisan que estos dispositivos móviles se pueden ubicar en cualquier punto de la red viaria española sin necesidad de señalarlos previamente, ya que así lo avala el Reglamento a través de un Real Decreto.

¿Quién puede poner un radar móvil?

Según estipula la Dirección General de Tráfico, este tipo de dispositivos para controlar la velocidad de usuarios de la vía, siempre deben ser operados por agentes de tráfico, por lo que si lo utiliza una persona no autorizada se podrá reclamar la sanción.

Por tanto, solo los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, de las policías autonómicas en las comunidades donde la DGT no tiene competencias o los agentes municipales en las zonas urbanas están capacitados para usar este tipo de cinemómetros.