¿Qué es el efecto submarino? Peligros y claves para evitar un accidente de coche

Existen muchas causas por las que puede producirse un accidente de tráfico o una muerte en carretera inesperada. Teniendo esto en cuenta es importante conducir con precaución y conocer los posibles riesgos a los que nos podemos enfrentar dentro de un vehículo y cómo minimizarlos. Llevar el cinturón correctamente abrochado es, sin ir más lejos, una de las claves, tal y como lleva años demostrándose, para evitar sufrir lesiones graves o incluso mortales en caso de accidente de tráfico.

No obstante, no sirve únicamente con ponérselo, sino que también es fundamental hacerlo de la manera adecuada para que no sucedan fenómenos como el llamado efecto submarino. Algo que, como alerta la DGT, puede provocar serias lesiones en el conductor y el resto de ocupantes de un automóvil e, incluso, la muerte en los casos más graves.

¿Qué es el efecto submarino?

El efecto submarino sucede cuando el ocupante no está bien sujeto por el cinturón (el cinturón está retorcido, mal ajustado o colocado). En estos casos, el cuerpo tiende a deslizarse por debajo de la banda abdominal si se produce una colisión frontal o un frenado repentino. También puede ocurrir si el asiento se mueve, de manera que si lo normal es que el cuerpo del pasajero se mueva hacia adelante con una fuerza significativa, y el cinturón detenga el movimiento, en este caso podría desplazarse hacia arriba, permitiendo que el cuerpo se deslice debajo del cinturón.

Lesiones más habituales

La banda diagonal del cinturón debe colocarse por el centro de la clavícula y la horizontal por debajo del abdomen. Freepik

Las lesiones asociadas con el efecto submarino pueden incluir fracturas de la pelvis, la columna vertebral y el esternón, así como lesiones internas en órganos como el hígado, los riñones y el bazo. Estos daños pueden ser graves e incluso fatales, en función de la posición. Igualmente, aumenta el riesgo de chocar contra el salpicadero y salir disparado contra la luna al deslizarse por debajo del cinturón.

Si ocurre un accidente de coche, es esencial que los ocupantes se aseguren de que carecen de alguna de estas lesiones y si, por el contrario, hay heridas, se debe buscar atención médica inmediata. En este sentido, es importante recordar que los síntomas de lesiones graves o internas pueden no ser evidentes inmediatamente después del accidente, por lo que es importante hacerse revisar por un profesional médico, incluso si no se siente dolor inmediatamente después del accidente.

¿Cómo evitar el efecto submarino?

Para evitar el efecto submarino, es esencial que los ocupantes del coche usen el cinturón de seguridad correctamente. El cinturón de seguridad debe ajustarse de manera segura sobre las caderas, con la correa diagonal cruzando el hombro y el pecho. Esto asegurará que el cuerpo se mantenga en su lugar durante un accidente de coche.

Además, es importante asegurarse de que el asiento del conductor o pasajero esté ajustado correctamente. El asiento debe estar en una posición vertical, con la espalda en contacto completo con el respaldo del asiento. Si el asiento está demasiado hacia atrás o hacia delante, el cinturón de seguridad no funcionará de manera efectiva.

La parte positiva de que se produzca este fenómeno es que los fabricantes de coches también han tomado medidas para reducir el riesgo de efecto submarino. Muchos coches modernos tienen asientos con características de seguridad adicionales, como los sistemas de retención de los asientos, que ayudan a mantener los asientos en su lugar durante una colisión.

En cualquier caso, conviene ser prudente en carretera y, además de llevar el cinturón correctamente ajustado, es importante evitar distracciones como el uso del teléfono móvil o fumar en el coche, para que no se produzca ningún tipo de accidente o choque frontal.