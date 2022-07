La DGT alerta sobre el efecto submarino: estas son las lesiones que puedes sufrir si no llevas bien sujeto el cinturón

Llevar el cinturón de seguridad correctamente abrochado es importante, tal y como lleva años demostrándose, para evitar sufrir lesiones graves o incluso mortales en caso de accidente de tráfico. Además, es un gesto mucho más saludable para el bolsillo, ya que abrocharlo siempre y hacerlo de la manera adecuada evitará sanciones y la pérdida de puntos en el carné de conducir.

Es esencial no llevarlo solo abrochado y ya: es necesario que el cinturón esté bien colocado para que cumpla con su función. Las claves para que abrocharse bien el cinturón, según la DGT, son que la banda diagonal pase siempre por el centro de la clavícula y la horizontal por debajo del abdomen, no llevarlo holgado ni retorcido. Además, el asiento no debe estar excesivamente inclinado y no es aconsejable llevar abrigos o prendas voluminosas.

En el caso de llevar mal colocado el cinturón se puede producir lo que comúnmente se llama efecto submarino: el cuerpo se desliza por el asiento hacia abajo, pasando por debajo de la banda abdominal del cinturón, y llegando a salir despedido contra el cristal.

Las lesiones

Al no llevar el cinturón bien puesto y en el caso de producirse este llamado efecto submarino, las lesiones a las que nos exponemos son muy graves. Primero, la banda abdominal puede presionar en exceso las partes blandas del tronco (como el abdomen debajo de las costillas), provocando daños internos.

Igualmente, aumenta el riesgo de chocar contra el salpicadero y salir disparado contra la luna al deslizarse por debajo del cinturón. Las lesiones que pueden sufrirse van desde golpes en espalda y pelvis, hasta la rotura del fémur o de la cabeza del fémur, además de hemorragias internas graves y otra serie de contusiones, golpes o arañazos.