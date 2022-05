El uso de los sistemas de retención infantil adecuados para cada menor reduce, según la DGT, en un 75% las posibilidad de sufrir lesiones mortales en caso de accidente de tráfico. No utilizar los SRI o hacerlo de manera incorrecta está sancionado con 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos en el carné de conducir que, en el caso de los menores, recaerán sobre el conductor del vehículo.

Para que las sillas infantiles sean efectivas es importante elegir las que se adecúen a la edad, altura y/o peso del niño, además de colocarlas adecuadamente en nuestro coche (puedes leer cómo hacerlo aquí). En el caso de los recién nacidos, hay que atender a ciertas particularidades para viajar con total seguridad.

Lo primero será elegir la silla correcta, aquellas con las tallas 0 o 0+, que sean aptas hasta los 10 o los 13 kilos de peso respectivamente. Si la cabeza del bebé sobresale en algún momento del respaldo de la silla, habrá que pasar a una del grupo 1. Deben cumplir las normativas europeas, la ECE R44/04 (operativa hasta septiembre de 2020, pero todavía se pueden usar estos SRI que se clasifican según el peso del bebé) o la ECE R129, la más nueva también llamada i-Size, que clasifica según la altura del menor.

Dónde y cómo colocar la silla para bebés

A la hora de colocar la silla en el asiento, desde Mapfre aconsejan no hacerlo en el asiento del copiloto, como suele ser habitual, ya que pueden causar distracciones. Lo más aconsejable es colocar la silla en el asiento trasero central, siempre bien sujeta. En caso de no poder porque los asientos estén ocupados por otros menores o porque el coche no dispone de fila trasera, el SRI se podrá colocar en el asiento del copiloto siempre en sentido contrario a la marcha y, atención, con el airbag previamente desconectado.

La silla se debe colocar siempre en el sentido contrario a la marcha para ofrecer mayor protección a la zona de la cabeza, el cuello y la espalda, también cuando se instale en los asientos traseros. Si el niño va a favor de la marcha, cuando se produzca una colisión su cuello sufrirá un fuerte latigazo. De hecho, según datos de la DGT, las lesiones de cuello son las más frecuentes en los menores de dos años.

Capazos especiales

La marca de productos infantiles Chicco explica que, como alternativa a la silla de coche, existen capazos de seguridad especiales. Al permitirles permanecer en posición horizontal, son considerados el sistema de transporte en coche más idóneo para los bebés muy pequeños o prematuros, aunque en cuanto se pueda usar una silla es mejor optar por esta.

Finalmente, siempre es mejor que el bebé esté tumbado a semisentado, sobre todo en las primeras semanas de vida. "Los bebés (sobre todo los que pesan poco) todavía tienen una estructura musculoesquelética débil y no controlan la posición de la cabeza", explican. Una posición acostada será la más beneficiosa para el bebé.