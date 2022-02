Los menores son sujetos mucho más vulnerables en los accidentes de tráfico y estos son una de las primeras causas de fallecimiento entre los niños de menos de 14 años. Utilizar un sistema de retención adecuado es el método más efectivo para evitar que los menores sufran lesiones en una colisión de tráfico, pero sobre todo hay que aprender a colocarlos en el coche y a abrochar a los menores.

Para escoger la silla lo primero que hay que tener en cuenta es la altura y el peso del niño, además de las dos normativa que regulan a día de hoy la fabricación de estas sillas. La que está ahora en vigor es la ECE R129 i-Size, que se rige por la altura del niño, y continúa existiendo la ECE R44/04 que es más antigua y diferencia según el peso del menor. Si dudas entre qué silla infantil escoger para tu coche, puedes echar un vistazo a este vídeo dónde te explicamos todo lo que necesitas saber para elegir.

Cómo instalar una silla infantil

A la hora de instalar la silla habrá que tener en cuenta qué especificaciones técnicas tiene nuestro coche, ya que no es todos los vehículos se puede instalar el sistema IsoFix, que es más moderno, ni en todos caben las nuevas e-Size.

El sistema IsoFix (sobre todo en el caso de las sillitas para los más pequeños), va anclado a la estructura del coche a través de 3 puntos de apoyo y reduce la posibilidad de que, en caso de accidente, el SRI se mueva. Si no, pueden fijarse al asiento mediante el cinturón de seguridad.

Habrá que escoger el modelo adecuado para nuestro vehículo y a la hora de instalarla, habrá que leer atentamente las instrucciones y seguir todos los pasos para colocar el SRI, comprobando al final que la silla está sujeta. Las instrucciones básicas son extraer los puntos de anclaje de la silla (unas barras de metal amarillas), colocar la base del SRI en el asiento que la vayamos a instalar y empujar con firmeza el respaldo de la silla para anclar los dos puntos traseros. Habrá que oír un 'clic'. Además, las sillas IsoFix tienen una tercera pata extraíble que se apoya en el suelo del vehículo para una mayor firmeza.

En el caso de tener que instalar la silla con el cinturón de seguridad, habrá que pasarlo primero por la zona de las piernas y luego por la espalda en los modelos del grupo 0+ y en las de más mayores habrá que colocar unas pinzas de bloqueo del cinturón.

Cómo hay que sentar al menor

Para sentar el niño, habrá que quitarle la posible ropa de abrigo que lleve puesta y colocarlo bien sentado, de manera que esté cómodo y que los arneses se ajusten a su cuerpo perfectamente. Hasta los 105 centímetros o los cuatro años, se recomienda instalar la silla a contramarcha.

Las sillitas deberán colocarse siempre en los asientos traseros del coche, a no ser que el vehículo no disponga de plazas traseras, que haya más niños con sus SRI o que en esos asientos no puedan anclarse los SRI. La mejor plaza, según aconsejan desde Mapfre, es siempre la central. En el caso de colocar la silla en el asiento del copiloto, habrá que desconectar obligatoriamente el airbag.