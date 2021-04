¿Se puede desactivar el airbag del copiloto? Cómo y cuándo desconectarlo

Los airbags de un vehículo son dispositivos de seguridad que amortiguan los golpes en caso de colisión. Los modelos frontal y lateral son obligatorios en todos los coches desde el 2005, que además son los más útiles y básicos si se sufre un accidente o choque.

¿Se pueden desactivar dispositivos o hay que llevarlos conectados? Los airbags no deben desconectarse salvo en muy contadas excepciones, como en el caso de colocar una silla infantil en el asiento del copiloto, mientras que la protección del conductor jamás deberá desconectarse.

Los airbags están pensados para proteger la cabeza y el tórax de las personas adultas y, por tanto, están adaptados a esas medidas. Sin embargo, si en vez de un adulto hay un SRI en el asiento del copiloto, la apertura del airbag (a 200 kilómetros por hora y con una capacidad de 150 litros), podría provocar graves daños en el niño. La razón es la velocidad a la que se acciona este dispositivo: ante una colisión, el airbag impactará contra la sillita infantil aplastándola contra el asiento.

Lo mismo sucede en el caso de circular con menores de 12 años con el cinturón en el asiento del copiloto: habrá que desconectar el airbag para mantener su seguridad. Sin embargo, hay que dejarlo siempre activo si la acompañante está embarazada.

Cómo desactivarlo

La mayoría de los coches modernos permiten desactivar los airbags, pero quizás en modelos más antiguos no se pueda. Conviene comprobar siempre esta opción y en el caso de que no sea posible, recordar que los menores no pueden ir nunca sentados en el asiento del copiloto.

El procedimiento para desactivar los airbags suele ser sencillo: