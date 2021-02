Cómo elegir una silla infantil adecuada para el coche y saber si está homologada

El uso y correcta utilización e instalación del cinturón de seguridad y los sistemas de retención se ha desvelado como uno de los aspectos de mayor importancia para reducir lesiones, heridas y fallecidos en carretera, tanto en adultos como en menores. Pero, sobre todo en el caso de los niños, para que estos sistemas sean totalmente seguros es necesario escoger los modelos adecuados tanto como colocar correctamente a sus ocupantes antes de iniciar la marcha.

Para elegir correctamente el sistema de retención infantil que vamos a utilizar hay que conocer las dos normativas que actualmente conviven en España para regular su uso. La más antigua es la R44, que ordena el tamaño de las sillas por el peso de los pequeños así que, en el caso de elegir un modelo con esta categorización, habrá que hacerlo teniendo en cuenta los kilos para los que está indicada.

Y la más reciente y que, por tanto, perdurará, es la conocida como i-Size, que ordena el tamaño de las sillas según la estatura de los menores. Para elegir el modelo correspondiente habrá que tener el cuenta los centímetros de la altura del menor.

Para asegurarse de que tanto las sillitas de un tipo como de otro están homologadas (esto es, que hayan superado las pruebas y test pertinentes y cuenten con la aprobación tanto europea como española) hay que fijarse en la etiqueta, que ha de tener este aspecto.

Etiqueta de SRI homologado, en este caso de tipo R44. RACE

Cómo colocar a los pequeños

Una vez que el modelo es el adecuado y está homologado, habrá que engancharlo al coche a través del sistema IsoFix, el más novedoso y seguro que incorporan la mayoría de nuevos automóviles, o con el cinturón de seguridad. En este paso hay que cerciorarse de no utilizar ningún accesorio, enganche o similar que no esté homologado, que no se adapte a nuestro vehículo o que modifique las propiedades del SRI y seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante.

Además, es importante no solo instalar correctamente el SRI sino que el niño vaya correctamente sentado, para ello hay que prestar atención a los siguientes puntos: