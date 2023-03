Cometer ciertas infracciones de tráfico lleva asociado, además de una sanción económica, la pérdida de puntos de carnet de conducir. Estos se pueden recuperar superando los pertinentes cursos de recuperación y, en el caso de perder el total del saldo de puntos del permiso, el procedimiento para restituirlo será más largo.

Las infracciones más frecuentes entre los conductores que llevan asociada la pérdida de puntos son los excesos de velocidad, el consumo de alcohol y drogas antes de conducir, no llevar puesto el cinturón y otros elementos de seguridad obligatorios como el casco y el uso del teléfono móvil y otros dispositivos durante la conducción.

La DGT clasifica las infracciones de tráfico en leves, graves y muy graves según el peligro que representan para la seguridad vial. Las primeras no llevan asociada la pérdida de puntos, mientras que las muy graves conllevan la sustracción de saldo del carnet siempre y las graves, dependiendo del tipo de hecho sancionable.

Los puntos que se pierden en los excesos de velocidad

Los excesos de velocidad se midan por tramos, según cuánto superemos el máximo establecido en la vía. Por ejemplo, si superamos la velocidad entre 20 y 30 kilómetros por hora, la multa serán 300 euros y dos puntos del carnet. Si lo hacemos entre 30 y 40 kilómetros, serán 400 euros y cuatro puntos. Si llegamos a superar el límite entre 40 y 50, perderemos 500 euros y seis puntos.

A partir de los 50 kilómetros por encima del límite, la infracción se considera muy grave y la sanción serán 600 euros y la pérdida de otros seis puntos. Superar la velocidad en 60 y 80 kilómetros por hora en vías urbanas e interurbanas, respectivamente será considerado delito contra la seguridad vial.

De cuatro a seis puntos por alcohol y drogas

Las multas por conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas oscilan entre los 500 y los 1.000 euros, según la tasa de alcoholemia en sangre, mientras que el caso de los positivos en droga, la sanción será siempre de 1.000 euros. La pérdida de puntos oscila entre los cuatro y los seis puntos.

Seis puntos menos por usar el móvil o el GPS

La multa por circular sujetando el móvil en la mano, manipulando el GPS o usar cualquier dispositivo al volante es, desde el pasado marzo de 2022, de 200 euros y conlleva la pérdida de seis puntos en el carnet de conducir.

Puntos por no llevar el cinturón o el casco

También tras la modificación de la ley de Tráfico, no abrocharse el cinturón o hacerlo incorrectamente, no llevar a los menores en el respectivo SRI y no ponerse el casco en la moto conllevará la pérdida de cuatro puntos en el permiso y una multa económica de 200 euros.

STOP y semáforos: cuántos puntos se pierden

Por otro lado, no respetar los STOP, sea en señal vertical o en el suelo, o los semáforos, estará multado con 200 euros y la pérdida de cuatro puntos. Igualmente, no mantener la distancia de seguridad necesaria con el vehículo que circule delante nuestro tendrá asociada la misma sanción económica y en puntos.

Infracciones por las que perderás hasta 6 puntos

Circular en dirección prohibida o contraria es una infracción muy grave que pone en riesgo la seguridad vial. Cometer esta infracción se multa con entre 200 euros y 500 euros de sanción económica y puede conllevar la pérdida de hasta seis puntos del carnet.

Por otro lado, no respetar la prioridad de ciclistas y peatones o adelantar a estos primeros sin respetar la distancia lateral de seguridad o hacerlo de manera temeraria puede suponernos hasta seis puntos del permiso y 200 euros de multa.