El mundo de las multas de tráfico es variable. Hay infracciones que conllevan el pago de una sanción de apenas 100 euros mientras que otras, mucho más graves, pueden acabar costándonos más de mil euros. Hay que prestar atención y evitar incurrir en este último tipo de errores contra la ley de Tráfico si no queremos tener que hacer frente a esta cantidad económica, que pica a cualquiera.

Una de las multas más caras de tráfico es la que está relacionada con el seguro del vehículo, más bien con la falta de una póliza. No tener el correspondiente seguro contratado para el vehículo que estamos conduciendo nos costará una multa de 3.000 euros, dependiendo del tipo de vehículo. En el caso concreto de los turismos, la sanción será de 1.500 euros.

En esta línea de sanciones también se encuentra la de no identificar al conductor cuando así lo requiera la DGT. Cuando llega por correo una multa y Tráfico pide saber quién era el conductor, para no detraer puntos en el permiso equivocado, no contestar a este requerimiento nos podría costar entre 600 y 1.500 euros dependiendo de si la infracción es grave o muy grave.

6.000 euros por llevar estos dispositivos en el coche

Por último, hay otra multa que, desde el pasado marzo, con los cambios a la ley de Tráfico, se considera una de las más caras del listado de la DGT. Aunque ya lo era de antes, ahora se endurecido las condiciones relacionadas con esta infracción, que no es otra que la de llevar dispositivos que avisan e inhiben el efecto de los radares de velocidad.

Los inhibidores de radar siempre han sido ilegales y tanto su tenencia como su uso está sancionado con hasta 6.000 euros de multa. El caso de los detectores de radares móviles, ahora está prohibido tanto usarlos como llevarlos en el vehículo, aunque no estén conectados. La multa es de 500 euros como mínimo. Solo pueden utilizarse los avisadores al estilo Google Maps, Waze y similares.

Alcohol y drogas

Otra de las sanciones que también pueden llegar a superar el umbral de los 1.000 euros y que incluso contaría como delito contra la seguridad vial es el uso de alcohol y drogas al volante.

Si se dobla la tasa de alcoholemia permitida la multa será de 1.000 euros, mientras que en el caso de los estupefacientes la sanción es siempre esta. En el caso de llegar a superar los 0,60 mg/l o los 1,2 g/l, se estaría cometiendo un delito contra la seguridad vial con una pena de prisión asociada de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses.