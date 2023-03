Las multas de tráfico necesitan de un expediente sancionador que describa la infracción cometida y la sanción propuesta como consecuencia para llegar a buen puerto. En este documento, el agente de tráfico que haya detectado el hecho sancionable debe redactar con atención y cuidado este expediente, ya que, de lo contrario, el conductor podría evitar pagar la sanción anulándola.

Un expediente sancionador con errores es lo que se considera una multa con defecto de forma, ya que no cumplen con la normativa vigente. Una sanción con defecto de forma no cumple con los requisitos que marca la ley y presenta, por lo tanto, defectos. En la lista de defectos se puede hablar de erratas, incorrecciones o fallos esenciales, pero hay que precisar bien cuáles de todos los posibles se consideran defectos de forma para que sirvan como justificación de una alegación.

Qué errores en una multa pueden servir para recurrirla

Los defectos de forma se refieren a errores o fallos procesales que afectan al cumplimiento de alguno de los requisitos legales establecidos. En el caso de las multas de tráfico, serían errores en los campos obligatorios que deben rellenarse en todas las denuncias: identificación del vehículo, del denunciado cuando se conozca, descripción del hecho, identificación del agente, descripción detallada de la acción y la sanción correspondiente.

Si los errores en la redacción de estos apartados se pueden corregir o se deduce que han estado provocados por una confusión (una letra mal puesta de la matrícula, el modelo de coche poco preciso, fecha incorrecta...), no serían suficientes para tramitar el recurso. El RACC explica que, al alegar un defecto de forma, la Administración podría corregir el error y reenviar la denuncia con el dato correcto.

Los errores que sí nos permitirán justificar un defecto de forma lo suficientemente importante como para que la sanción sea anulada serán, por ejemplo: que no se especifique la matrícula o el tipo de vehículo, que estos datos no correspondan, que la calidad de la imagen no permita identificar la placa, que no estén detallados los hechos o no correspondan con lo que pasó, etc.

Cómo se recurre una multa con defecto de forma

Si al revisar la multa vemos que falta alguno de estos datos o que se ha cometido alguno de estos errores, podemos presentar una alegación para solicitar la anulación de la sanción. Hay un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente a recibir la notificación o desde su publicación en el tablón de sanciones de la DGT.

Este recurso se puede interponer ante la Jefatura de Tráfico correspondiente, aunque si la multa se ha recibido en el momento de la infracción habrá que presentar el escrito de alegaciones y el recurso ante al ayuntamiento donde se haya producido la misma.

En este artículo puedes leer cómo recurrir, paso a paso, una multa de tráfico y debes recordar que se pierde la reducción por pronto pago al recurrir.