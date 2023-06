¿Cómo puedo saber cuál es mi talla de bicicleta correcta?

En España, con la llegada del buen tiempo, cada vez son más los que deciden utilizar la bicicleta para realizar sus viajes rutinarios, como ir al trabajo o simplemente para pasear. Pero además del precio, otro de los factores más importantes a la hora de comprar una bicicleta es la talla.

Las medidas de la bicicleta se deben ajustar a nuestro cuerpo, ya no solo por comodidad, sino por salud (ya que si se usa una bici que no se adapta a nuestra constitución puede provocar lesiones) e incluso por seguridad vial, pues si no es de nuestra talla, puede ser difícil de manejar.

La bicicleta se debe adaptar al usuario, no al revés, y por ello se deben seguir una serie de recomendaciones a la hora de adquirir la bici para que esta sea la adecuada para poder disfrutar al máximo.

Lo primero que se debe saber es que la talla puede venir indicada de tres maneras distintas: en centímetros, en pulgadas o con la propia medida (S,M,L,XL…), aunque este último formato, generalmente, suele ser el menos común. Además, las medidas de la bicicleta y en las que se debe fijar el potencial comprador se refieren al tamaño del cuadro: esta es la distancia base, que va desde la parte inferior (los platos) hasta la parte superior, que es el lugar donde se coloca el sillín. Esa medida suele estar reflejada en el tubo vertical de la propia bici.

¿Cómo calcular la talla de la bicicleta?

Otro punto importante es conocer las medidas del propio cuerpo. Para ello, se debe medir desde la entrepierna hasta el suelo (no desde la cadera ni la altura completa de la persona). Una vez se tenga la medición, se debe multiplicar por 0'54 (en el caso de las pulgadas, por 0'21)

El resultado será el tamaño que deba tener la bicicleta desde el sillín hasta el eje del pedal, por lo que lo único que se debe hacer es fijarse en las medidas indicadas en las propias bicis para saber cuál es la adecuada para adquirir.

En cualquier caso, en Internet existen distintas calculadoras en línea de talla de bicicleta que te facilitarán las operaciones, indicando el tipo de vehículo que buscas y tu altura, además de si es para niño o adulto.

Aun así, además de las medidas, también es fundamental sentirse cómodo encima de la bicicleta, por lo que lo ideal sería sentarse en ella para comprobar que el cuerpo no realiza ningún esfuerzo extra e innecesario a la hora de llevarla o llegar a los pedales.