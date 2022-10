Los coches eléctricos cogen tímidamente carrerilla y ganan cuota de mercado. Sin embargo, como ya es sabido, la infraestructura de puntos de recarga no crece a la misma velocidad. ¿Qué opciones tiene un conductor de un vehículo electrificado enchufable para recargarlo? Hablamos con el CEO de EAVE, especialistas en energías renovables, Luis Linares, para despejar algunas dudas y comentar las mejores opciones.

"Una vez que el usuario disponga de un vehículo eléctrico, tendrá que tener en cuenta la forma en la que lo cargará", apunta Linares. Él es de la opinión que, siempre que sea posible, lo conveniente es considerar la instalación de un punto de recarga en casa. En EAVE trabajan con Wallbox por su amplio catálogo, pero existen muchas más marcas disponibles en el mercado.

A la hora de instalar un punto de recarga en casa, lo primero que hay que tener en cuenta son la instalación en interior o exterior, las distintas potencias, en función de la velocidad de carga que queramos, y el tipo de conector que necesita nuestro vehículo.

Un recorrido de 100 kilómetros en un coche eléctrico cuesta cerca de 2,5 euros, frente a los 12 euros con uno de combustible

Una vez sopesadas estas cuestiones iniciales, toca ponerse manos a la obra con la instalación. Hay que tener cuenta qué tipo de vivienda se trata, si una casa particular o un garaje compartido. "En el caso de que se trate de una vivienda particular, simplemente procederemos a su instalación. El certificado de legalización lo debe emitir un instalador autorizado (un electricista)", explica Linares. "En el caso de las comunidades de vecinos -continua-, la ley de propiedad horizontal avala esta instalación, ya que establece que los vecinos no pueden negarse a ello, por lo que el único trámite necesario será comunicarlo previamente a la comunidad".

Una vez que hayamos instalado la planta de carga, toca presentar los documento y datos permitentes en la solicitud del Plan Moves III. "Esta actuación está subvencionada por el Moves, que bonifica el 70% del coste del cargador en particulares y, en empresas. como mínimo el 30%".

Cargar el coche en la calle

¿Qué opciones tiene un usuario que no pueda instalar un punto de recarga privado? Bien sea por no disponer de garaje o por mil motivos diversos, los conductores de coches eléctricos siempre pueden optar por cargar el coche en los puntos disponibles para el público.

El CEO de EAVE apunta dos opciones. La primera es en el puesto de trabajo. "Las empresas están instalando cada vez más puntos de recarga en sus instalaciones, de forma que sus empleados puedan dejar cargando su vehículo mientras trabajan y recogerlo cargado al 100% cuando terminen su jornada laboral". Linares, además, prevé que este tipo de instalaciones aumente al mismo ritmo que lo hacen las ventas de vehículos eléctricos.

Cuando esta opción de carga no sea posible, los usuarios disponen de una red de puntos de recarga instalados en la vía pública. "Para conocer donde se encuentra el punto de recarga disponible más cercano a su vivienda o a su ubicación existen numerosas apps, aunque desde EAVE recomendamos Electromaps", detalla Linares. Al ser la que cuenta con un mayor número de usuarios, es la que tiene la información más actualizada, teniendo el mayor número de puntos de recarga de todas las apps en España.

La falta de puntos de carga es una de las principales preocupaciones de los futuros usuarios de electromovilidad

Sin embargo, ya es sabido que la infraestructura de puntos de recarga es uno de los aspectos de la electromovilidad todavía pendientes en nuestro país. "Aunque para la actual demanda de vehículos eléctricos esta red sea generalmente aceptable, es cierto que hay zonas del país donde se debería mejorar y, de hecho, esta es una de las principales preocupaciones de los futuros usuarios que aún no se han animado a dar el salto a la electromovilidad", señala el CEO de EAVE.

Hay que tener en cuenta que, además, el número de ventas de vehículos eléctricos está en pleno crecimiento. En EAVE están colaborando con la Universidad de La Laguna (Tenerife) en el diseño de una red de puntos de recarga que sea suficiente para sustentar la futura demanda de vehículos eléctricos que se prevé que haya. "Tanto la Comisión Europea como el Gobierno de España están apostando por la descarbonización de la economía para el año 2050, lo cual incluye la electrificación del transporte terrestre al 100%, y para poder cumplir con ese objetivo debemos preparar una buena de red de puntos de recarga en la vía pública, razón por la cual estamos colaborando en este proyecto".

La combinación perfecta para recargar el coche

La carga del coche eléctrico con paneles solares supone un ahorro económico aún mayor y reduce a cero las emisiones

La instalación de un punto de carga en casa alimentado por placas solares es para el CEO de EAVE la combinación perfecta por sus beneficios tanto económicos como medioambientales. En primer lugar, para los usuarios supondrá un ahorro evidente en su factura de la luz.

"Incluso sin contar con paneles solares en su vivienda, el usuario se beneficiaría de un ahorro considerable dado que, a pesar de los precios actuales de la electricidad, esta sigue siendo mucho más barata que los precios de los combustibles", razona el CEO. Mientras en un coche de combustión hay que pagar aproximadamente unos 12 euros por cada 100 kilómetros, el mismo recorrido en un coche eléctrico no superaría los 2,5 euros. "No hay que olvidar además que la mayoría de los usuarios cargarán su vehículo por la noche, que es cuando la electricidad nos cuesta menos".

"Si a esto añadimos paneles fotovoltaicos, el ahorro será aún mayor ya que estaremos produciendo en nuestra vivienda la propia electricidad", señala. Desde EAVE recomiendan, junto con los paneles, la instalación de una batería para almacenar los excedentes de energía y poder usarla en los momentos en los que se consuma más electricidad de la que se genere, como por la noche.

Finalmente, al utilizar energía fotovoltaica para cargar nuestro vehículo, "no solo hemos dejado de consumir combustibles fósiles, sino que además nos estaremos asegurando que la electricidad que usemos tiene un origen limpio y renovable, reduciendo a cero las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y ayudando al planeta a mitigar los efectos nocivos", apostilla Linares.