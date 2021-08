Vuelta a la rutina: ¿dónde hay cargadores para coches eléctricos en la almendra de Madrid?

Llega septiembre y, con él, la vuelta a los trayectos en coche para ir y venir del trabajo. Aquellos que ya hayan apostado por los vehículos eléctricos y dispongan de un coche de cero emisiones o emisiones reducidas se enfrentan a la necesidad de encontrar puntos de recarga para sus coches eléctricos, bien sea en cerca del trabajo (ya que no todas las empresas disponen de puntos de conexión), cerca de casa si no se dispone de garaje particular con wallbox o, en general, en la ciudad.

Pese a que el número de enchufes para este tipo de coches crece cada día, la infraestructura de carga es una de las rémoras que se frena la electromovilidad es España. Según los datos de Electromaps, hay un total de 2.460 conectores departidos por todo el área de Madrid en un total de 810 localizaciones, contando con surtidores privados, centros comerciales y electrolineras.

Para conocer cuántos cargadores hay disponibles en la almendra de Madrid hay un mapa con los puntos de recarga, privados y públicos, a disposición. Es necesario registrarse, de manera gratuita, para poder utilizar el mapa y consultar la leyenda.

Mapa interactivo de Electromaps. .

Este plano es interactivo y muestra en tiempo real los enchufes que están ocupados, los que están libres y permite dejar comentarios a cada usuario. También dispone de filtros que permiten seleccionar los puntos públicos según su posición y descartar aquellos que son de uso privado. Igualmente, se informa del precio kWh a pagar.

Puntos públicos

El ayuntamiento de Madrid pone también a disposición de los usuarios un inventario de inventario de puntos de recarga rápida de acceso público con diferentes conectores ubicados en vía pública, estaciones de servicio, aparcamientos públicos y privados y otros espacios de acceso público del término municipal de Madrid.

Mapa de puntos público de carga en la almendra de Madrid. .

La localización se puede consultar en un mapa disponible en la web municipal y en cada chincheta aparece la localización del cargador y la dirección exacta, además del número de puestos disponibles.

Como última posibilidad puede utilizarse el navegador Google Maps, escribiendo en la barra de búsqueda las palabras clave 'cargador coche eléctrico'. Aparecerán en la zona seleccionada los puestos habilitados, aunque es cierto que no recoge todos los cargadores que hay instalados.