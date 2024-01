Al volante del Lexus LBX, la gran apuesta de la marca para llegar a 'todos los públicos'

Lexus siempre ha sido una marca ligada al lujo y a cierto tipo de cliente que se aleja de lo juvenil. Por decirlo de otro modo, muchos son los que asociaban a Lexus con gente mayor. Sin embargo, la firma nipona está intentando cambiar eso con modelos más asequibles y con un diseño más atrevido, y el nuevo LBX es sin duda la punta de lanza de esta estrategia con la que pretenden llegar a un nuevo público: más joven y más amplio.

Las carrocería puede ir pintada en bitono. LEXUS

El LBX mide 4,19 metros de largo; 1,82 metros de ancho y 1,65 metros de alto, por lo que estamos ante un SUV bastante compacto. La plataforma la comparte con su primo-hermano el Toyota Yaris Cross, pero no nos equivoquemos, entre el Yaris Cross y el LBX hay una muy clara diferenciación.

Las plazas traseras del LBX son bastante justas para adultos. LEXUS

Es bastante común en otros grupos (recordemos que Lexus es la marca de lujo de Toyota) que se compartan elementos, como es natural, pero es cierto que quita un poco de gracia si entre modelos de distintas marcas pertencientes al mismo grupo, todos comparten la misma llave, los mismos gráficos de las pantallas, las mismas pantallas, las mismas palancas de cambio, etc. En Lexus no hacen esto. Si te compras un Lexus quieren que sientas que es un Lexus, y eso se nota en un NX, un RX o en este LBX. Los botones, las palancas de los intermitentes, el selector del cambio, los aireadores, la llave..., todo es propio de Lexus, y eso hace que las sensaciones sean mucho mejores.

El interior está rematado de manera excelente, como acostumbra Lexus. LEXUS

En la zona exterior, el LBX también se siente muy distinto, siendo más ancho y más bajo, haciendo que de un aspecto más imponente. Las luces LED, sus anchas caderas, las llantas de hasta 18 pulgadas o su carrocería bitono (dependiendo del acabado), hacen de este un modelo propio y con clara diferenciación. Eso sí, la posibilidad de tenerlo con tracción a las cuatro ruedas se mantiene del Yaris Cross, algo muy interesante en este segmento y que lo aleja de muchos de sus rivales.

El diseño es más ancho y bajo que el de su 'hermano' el Toyota Yaris Cross. LEXUS

Dentro de su habitáculo no solo tenemos materiales de primera como el cuero (sintético o natural), el aluminio, los plásticos blandos o la microfibra; también tenemos una gran pantalla central de 9 pulgadas y un cuadro de instrumentación digital de hasta 12,3 pulgadas. A esto también acompaña un Head-Up Display bastante completo y fácil de leer. La zona trasera cuenta con 3 plazas, aunque la central es bastante justa en anchura. Y esta parece ser la tónica en la segunda fila, pues el espacio no es que sobre. Las rodillas tocan con los respaldos delanteros si no mides menos de 1,70 metros, por ejemplo. Sin embargo, estas plazas traseras comprometidas tienen como 'beneficio' que el maletero es generoso para el tamaño del coche, con 332 litros bastante bien distribuidos.

El maletero, con 321 litros, es correcto para el segmento. LEXUS

En lo que respecta a su mecánica, Lexus sólo lo ofrecerá en Europa, al menos de momento, con un motor híbrido de 136 CV, lo le otorga la etiqueta medioambiental Eco de la DGT. Donde sí habrá más opción es en los acabados o estilos, como ellos los llaman, teniendo 4 a elegir, al que se suma el modelo de entrada, llamado LBX a secas. Los estilos son Elegant y Relax en el lado más refinado; y Emotion y Cool para los que busquen un lado más deportivo.

Nos ponemos a los mandos

Durante la prueba de conducción, que ha sido la primera que se ha hecho del modelo desde su lanzamiento, hemos podido conducir el LBX por la zona de Valencia, pues la presentación internacional ha tenido lugar en nuestro país. Lo primero que llamó nuestra atención fue la atención a los detalles de Lexus. Ya lo comentábamos anteriormente, sorprende que todos los botones o elementos allá donde mires, sean propios de Lexus. Esto da una sensación buena, porque los materiales de primera y los elementos del habitáculo, son los mismos que encontrarías en un Lexus de gama superior. Incluso tiene el sistema E-Latch eléctrico para la apertura de las puertas.

Su motor híbrido arroja una potencia de 136 CV. LEXUS

En cuanto a su conducción, el LBX se muestra como un coche cómodo, bastante más silencioso que un Yaris Cross, y ágil; más de lo que parece. Y es que con sus 136 CV y su cambio de tipo variador continuo, el LBX acelera de una forma muy lineal que, aunque no transmite unas sensaciones súper dinámicas, cumple más que sobrado, pues no le cuesta nada coger velocidad. El tacto de la dirección es también correcto, con un peso bien calibrado y una respuesta viva. Los frenos son otro elemento a destacar, con una sensación natural que no todos los híbridos o eléctricos ofrecen, siendo más normal encontrar tactos del pedal extraños en este tipo de coches. Con los frenos del LBX se ha hecho un buen trabajo para que los sientas muy naturales.

El consumo medio que obtuvimos durante la prueba fue de 5,1 l/100 km. LEXUS

Pero si hay algo en lo que destacan los últimos Lexus que he probado, es en el consumo. No son coches con los que quieras irte de tramo, pero lo cierto es que, aunque les pises y te muevas con más agilidad de la necesaria, los consumos no se disparan. Con este LBX, yendo por carreteras convencionales y realizando bastantes adelantamientos sin miramientos a la hora de pisar el acelerador, promediamos 5,1 l/100 km, por lo que no será muy complicado situar la media en torno a los 4,3-4,5 l/100 km.

Se ofrece en 4 estilos: Elegant, Relax, Emotion y Cool; además del LBX corriente. LEXUS

Para terminar, los precios de este nuevo LBX arrancan en 33.900 euros para el Lexus LBX corriente y moliente, y se van hasta los 49.600 del LBX 4x4 con acabado Relax.