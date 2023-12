Las claves del éxito del Lexus UX: probamos a fondo este SUV híbrido compacto

4.495 milímetros de largo, 1.840 de ancho y 1.540 de alto. Estas son las medidas del Lexus UX, un modelo que hasta ahora había ocupado el lugar del SUV más pequeño de la firma nipona, puesto que ahora ocupará el recién presentado LBX. Sin embargo, desde que llegó al mercado en el año 2019, el UX ha cosechado muy buena aceptación entre el público, y a punto de finalizar 2023 y con la renovación del UX a punto de llegar, hemos querido comprobar qué ha hecho de éste, un coche tan popular en el segmento premium. Estas son las cinco claves que hacen de él una buena compra, y un par de puntos negativos que hacen que no lo sea tanto para determinado perfil de cliente.

Un consumo excelente

En nuestra semana de prueba le hemos promediado un consumo de 5,4 l/100 km. LEXUS

El UX se vende o bien como híbrido, en su mecánica 250h, o bien en versión 100% eléctrico, como 300e. Nosotros hemos probado la variante híbrida de 184 CV de potencia, la más vendida del modelo; y lo cierto es que nos ha sorprendido en cuanto a consumos. Es cierto que es un coche híbrido, pero muchos son los que lucen una etiqueta medioambiental Eco (como este) en el parabrisas y luego gastan más que un coche de gasolina puro. Este no es el caso del UX 250h. Nosotros le hemos promediado en toda la semana un consumo mixto de 5,4 l/100 km (el oficial es 5,6 l/100 km), y no lo hemos hecho intentando gastar lo mínimo, siempre probamos los coches en condiciones de conducción normales, como lo hará el cliente promedio. Consumo muy ajustado y una muy buena inteligencia del coche para gestionar cuando circular en modo 100% eléctrico y cuando activar el motor de combustión.

Es un Lexus...

Lexus es, según diversos estudios, la marca más fiable. LEXUS

Puede que este punto parezca una redundancia estúpida, pero no está mal recordar que, aunque haya sido su SUV más accesible (ahora lo será el LBX), el UX no deja de ser un Lexus, y se nota. Además, la firma japonesa es, en muchos análisis, encuestas y estudios, la marca más fiable de todas, por lo que siempre es una garantía tener esto a nuestro favor; no olvidemos que Toyota es famosa por su fiabilidad, y Lexus no es otra cosa que la marca de lujo de Toyota.

Los materiales y acabados interiores

Los acabados y materiales interiores son excelentes: cuero, aluminio, bordados... LEXUS

Como buen coche premium, y como buen Lexus, el UX 250h presenta unos acabados interiores dignos del logo que lleva en su volante. Cuero, aluminio, plásticos blandos, costuras en contraste, bordados en los reposacabezas (dependiendo del acabado)..., el interior del UX está hecho y rematado con mucho cuidado, algo que es de agradecer en un coche de este precio.

Confort a bordo y en marcha

La suspensión es realmente cómoda, y la insonorización muy buena. LEXUS

Los asientos son realmente cómodos, con los del acabado F-Sport que probamos nosotros, recogiendo a la perfección el cuerpo y, al mismo tiempo, siendo lo suficientemente blandos como para no causar fatiga ni estrés al cuerpo. La insonorización es otro punto fuerte del UX, porque a pesar de compartir mecánica con el Toyota Corolla 180H, en el Lexus escuchamos muchísimo menos ruido al acelerar; ese molesto ruido continuado que hace el cambio CVT de la firma. Además, la suspensión filtra muy bien las imperfecciones de la carretera, y aunque está en el lado blando de la escala, porque no es un deportivo, es lo suficientemente firme para que el coche también se desenvuelva más que correctamente en una carretera de montaña, porque no se inclina en exceso y permite controlar en todo momento la posición del mismo en la curva. Va mejor de lo que esperábamos en curva.

Su precio

Su precio de partida es de 38.800 euros. LEXUS

Aquí es donde empiezan a fundirse los puntos buenos con los malos del UX. El precio de partida para un 250h es de 38.800 euros, pero si queremos hacernos con un F-Sport como el que hemos probado nosotros, deberemos desembolsar nada menos que 55.200 euros; y por un acabado Luxury con tracción total, 61.300. Mucho dinero para un vehículo tan compacto, pero también es cierto que bastante menos de lo que cuesta un NX (arranca en 53.700 euros) o un RX (desde 81.300 €). Si quieres un Lexus, pero no quieres gastar lo que vale un NX o un RX, el UX era el SUV 'accesible'. Ahora, el nuevo LBX rebaja el precio de entrada a la marca hasta los 33.900 euros.

Lo negativo: poco espacio y algo desactualizado

El maletero es pequeño, con 320 litros de capacidad. LEXUS

Sí, es un SUV compacto. Y sí, eso implica que no puede ser un coche gigante, pero el espacio en las plazas traseras es bastante justo, y esto tampoco hace que tenga un maletero mayor, porque el UX 250h ofrece tan solo 320 litros. Un Toyota Corolla, por ejemplo, ofrece 361, tiene la misma mecánica (180H), y no es un SUV, que muchas veces creemos, erróneamente, que son más amplios.

Por otro lado, el coche se siente algo necesitado de una renovación. El diseño ha envejecido muy bien, eso hay que reconocérselo, pero en el interior es donde notamos que, a pesar de estar bastante bien equipado, le vendría bien un 'saltito' a lo más moderno de la firma; sobre todo en cuanto a calidad de las cámaras exteriores y a nitidez de los gráficos.