Ávila, una de las pocas ciudades de España que restringirá el acceso a su Zona de Bajas Emisiones: ¿qué coches no podrán entrar?

El Gobierno de España estableció que todos los municipios de más de 50.000 habitantes debían contar con una Zona de Bajas Emisiones en 2024, aunque algunos de ellos aún no la han llevado a cabo. Ávila, por su parte, sí que ha cumplido los deberes.

La ciudad abulense instaló su ZBE en parte del casco histórico, en concreto, en la zona de intramuros antes del comienzo de 2024. Pero, hace unos días, la Junta de Gobierno Local dio a conocer las restricciones y la normativa de la ZBE que entrará en vigor en 2025, así como también especificó las multas por acceder a ella sin tener permiso.

¿Qué vehículos tendrán prohibido entrar a la ZBE de Ávila?

En el caso de la urbe abulense solo los vehículos sin derecho a la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico sufrirán restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones, estos son los coches diésel matriculados antes del 2006 y los gasolina anteriores al año 2000.

Además, estos vehículos sin distintivo de la DGT podrán entrar a la ZBE entre las 20:00 horas y las 7:00 del día siguiente, también si acceden a la ZBE para aparcar en la zona de estacionamiento de la plaza Santa Teresa, aunque sea en horario prohibido. En total, el Ayuntamiento de Ávila calcula que alrededor de 16.000 vehículos empadronados en la ciudad sufrirán esta medida en 2025.

¿Dónde se encuentra la ZBE de Ávila?

Imagen del área de la Zona de Bajas Emisiones de Ávila. Diario de Ávila

La Zona de Bajas Emisiones comprende una superficie de aproximadamente 48 hectáreas y se encuentra en el centro de la ciudad. El perímetro de la ZBE lo forman la carretera de Burgohondo, el paseo del Rastro, la calle Francisco Gallego, la bajada del Peregrino, la plaza de Claudio Sánchez, la calle Ramón y Cajal, la c/ San Juan de la Cruz, la c/ Don Ferreol Hernández, la plaza de Italia, la c/ Doctor Luis Lobera, la c/ Eduardo Marquina, la plaza de San Vicente, la Ronda Vieja y la avenida de Madrid.

Además, todas las vías que conforman el perímetro no forman parte de la Zona de Bajas Emisiones, y, por tanto, no tienen la normativa restrictiva de acceso a ella.

¿Cuál es la multa por entrar a la ZBE sin permiso?

Al igual que en el resto de las ciudades de España que ya tienen restricciones para los vehículos más contaminantes que entran a las Zonas de Bajas Emisiones sin permiso, la sanción que va a establecer el Ayuntamiento de Ávila será de 200 euros.

Para controlar los accesos a la ZBE se van a instalar un sistema de videovigilancia muy parecido al que se puede ver en otras urbes como Barcelona o Madrid, y que ya ha sido adjudicado a la empresa Tradesegur, según informa Diario de Ávila.