Las ciudades de España que aún no han establecido su Zona de Bajas Emisiones pese a que deberían contar con ellas en 2024

Llega enero y con ello, todas las ciudades de España que cuentan con más de 50.000 habitantes en su padrón municipal deberán contar con una Zona de Bajas Emisiones en la que se restrinja el tráfico a los vehículos más contaminantes según la clasificación por etiquetas de la Dirección General de Tráfico.

Pero la cruda realidad refleja que son varias las grandes urbes que no han cumplido con sus deberes y aún no han presentado ningún proyecto acerca de sus ZBE, por lo que entrarán en el nuevo año sin ellas, por lo que desde la administración es posible que interpongan sanciones por no acatar la ley española.

¿Qué ciudades no tendrán su ZBE en 2024?

En este caso vamos a hablar de las urbes que aún no han iniciado los trámites para contar con una Zona de Bajas Emisiones, es decir, no tienen ningún proyecto presentado, entre ellas nos encontramos con Sanlúcar de Barrameda, Valdemoro, Motril, Mijas, El Puerto de Santa María, Ferrol, Cerdanyola del Vallés, Coslada, Barakaldo, Arganda del Rey, Aranjuez, así como, la gran mayoría de localidades de las Islas Canarias y Baleares, según los datos del MITECO.

Por otra parte, hay muchas ciudades que en las que sus Zonas de Bajas Emisiones aún se encuentran en trámites de aprobación por el Ministerio de Transición Ecológico (MITECO), por lo que es fácil que no comiencen a restringir el tráfico a los coches sin etiqueta hasta bien entrado el 2024.

¿Qué dos ciudades anunciaron que no tendrían ZBE en 2024?

Imagen de archivo de la Playa de San Lorenzo (Gijón) 20M EP

El pasado septiembre Badalona y Gijón especificaron que no contarían con Zonas de Bajas Emisiones. En el caso de la primera de ellas, su alcalde, Xavier García Albiol, anunció la aprobación de una demora de tres años para poner en funcionamiento su zona de restricción a los vehículos más contaminantes, es decir, no entrará en vigor hasta enero de 2027.

Por otro lado, en Gijón fue el nuevo gobierno del consistorio asturiano quien derogó la ordenanza del ejecutivo anterior sobre su ZBE, que ya contemplaba sanciones para los vehículos que circulaban por ella, y de momento no se ha establecido una fecha para que comience a funcionar su ZBE.

¿Cuál es la multa por entrar a una ZBE sin etiqueta de la DGT?

Con la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, los municipios que cuenten con Zonas de Bajas Emisiones deben comenzar a sancionar a los vehículos que incumplan la normativa, que es muy dispar debido a que las competencias recaen como hemos visto en las autoridades municipales. Pero se ha unificado la cuantía para la multa a los coches sin etiqueta que entren de forma ilegal a las ZBE en 200 euros.