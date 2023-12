¿Cuál es la tasa de alcoholemia máxima permitida en España? Si lo rebasas te expones a multas, pérdida de puntos y delitos

La temporada navideña es un momento de alegría, reuniones y celebraciones comidas y cenas de empresa, familiares. Sin embargo, es crucial recordar la importancia de celebrar con responsabilidad, especialmente cuando se trata de conducir.

ARTURO ORTIZ Socio Director AJM ABOGADOS

Recuerdo La campaña de tráfico llena de sabiduría y humor: "Los peces en el río beben, y beben y vuelven a beber, pero ellos no cogen el coche. Estas fiestas, si vas a beber, no vuelvas conduciendo".

Conducir bajo la influencia del alcohol: ¿Qué dice la ley?

En España, la ley es clara respecto a conducir bajo los efectos del alcohol. La tasa máxima de alcohol permitida en sangre es de 0,5 gramos por litro (g/l) y 0,25 miligramos por litro (mg/l) en aire espirado para conductores generales. Para los conductores noveles y profesionales, estas cifras se reducen a la mitad. Sobrepasar estos límites puede tener serias consecuencias legales.

Las consecuencias legales

Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol varían según la gravedad de la infracción. Si te sometes a un control de alcoholemia y superas los límites permitidos, pero sin llegar a tasas consideradas delito (0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre), te enfrentas a multas económicas que pueden alcanzar los 1.000 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carnet de conducir.

Imagen de archivo de un alcoholímetro. ARCHIVO

Cuando la infracción se convierte en delito

Las cosas se ponen más serias cuando las tasas de alcohol superan los límites mencionados anteriormente. En estos casos, estamos hablando de un delito contra la seguridad vial, lo que puede llevar a penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Además, se impone la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo de uno hasta cuatro años. Y además tendrás que contratar un abogado que tenga experiencia en estas materias.

Te convocarán a los pocos días a un juicio rápido si no hay lesionados, y tendrás que designar una abogado, o si no te lo designaran de oficio, y eso no quiere decir que no tengas que pagarlo, pues si no tienes derecho a justicia gratuita, el abogado de oficio te pasara factura de unos 600 € con IVA. Por ello recomiendo siempre elegir el profesional.

Esto implica que entre sanciones y abogados se te puede poner la Navidad en unos 2.000 € y ello sin contar con los gastos adicionales de no poder conducir

Alcohoot es un dispositivo que se conecta al teléfono convirtiéndolo en un alcoholímetro. ALCOHOOT

La responsabilidad es de todos

Más allá de las consecuencias legales, conducir bajo la influencia del alcohol pone en riesgo tu vida y la de los demás. Las fiestas navideñas son un momento para compartir y disfrutar y no para malograrlas, pudiendo incluso perder la vida o limitar de por siempre las de otras personas.

Si vas a beber, es mejor dejar el coche en casa y optar por otras formas de transporte como taxis, transporte público o un conductor designado.

Celebrar con seguridad

Este período festivo, celebremos con alegría. Recordemos que los peces pueden beber todo lo que quieran, pero nosotros, si decidimos beber, debemos elegir no conducir. Así aseguramos que estas fiestas sean memorables por los buenos momentos y no por las consecuencias de una decisión imprudente.