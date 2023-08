El primer peaje sin cabinas en España es una realidad y si no se paga te enfrentas a una buena multa

Aunque la medida por la que las autovías en España serán de pago llegará en enero del año que viene, sí que existen vías de alta capacidad en algunas comunidades autónomas en las que es obligatorio abonar un peaje por circular por ellas.

Este es el caso de la A-636, de solo 15,5 kilómetros entre los municipios vascos de Beasain y Bergara, que se encuentra gestionada por la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras (Bidegui). El peaje en esta carretera quedó establecido en enero de 2022. Lo llamativo es que el sistema de pago para transitar por esta autovía carece cabinas de peaje, y se gestiona bajo un ‘Free-Flow’, que lleva a cabo una lectura de la matrícula del coche. Esta ruta la transitan a diario unos 9.000 vehículos, debido a que hace de enlace entre la A-1 y la AP-1.

¿Cómo funciona este telepeaje?

Este novedoso sistema funciona gracias a tres arcos instalados en Beasain, Ezkio y Desakarga que permiten identificar la matrícula de cada vehículo con cámaras que utilizan la tecnología ‘Free-Flow’. Previamente es necesario activar el cobro a través de una tarjeta en la aplicación de Bidegui, es decir, darse de alta en ABIATU, o disponer del telepeaje ViaT.

Además, una ventaja es que hay descuentos para los conductores que usen la autovía con asiduidad. No obstante, en caso de no estar dado de alta. Por otra parte, se evitan contratiempos al no tener que pasar por las típicas cabinas de cobro. Este sistema es parecido al que se usa en Portugal y que es posible que se establezca en nuestro país el año que viene.

¿Cuál es el precio del peaje de la A-636?

AP-8 Peaje EUROPA PRESS - Archivo

Si un turismo convencional realiza todo el trayecto tendrá que abonar una cuantía económica de 3,08 euros. Pero en caso de disponer de ABIATU, existen descuentos de los que se puede beneficiar, como es una reducción del 25%, si se llevan a cabo entre uno y ocho viajes, un 55% menos cuando el número sea entre nuevo y veinte, y hasta el 75% si se realizan más de 21 viajes.

Por otra parte, los vehículos de más tonelaje deberán pagar 5,01 si pesan entre 3.500 y 12.000 kilogramos, y si supera esa cantidad el precio será de 6,26 euros. Por otra parte, las motos de momentos están exentas de abonar los peajes.

¿Cuál es la sanción si no se abona el peaje de la A-646?

En el caso de no estar registrado en Bidegui y se circule por esta autovía te llegará una carta en la que se comunicará la necesidad de abonar el trayecto efectuado y se explicarán los pasos para llevar a cabo este pago a través de la web de Bidegui.

Además, se especificarán las posibles multas si no se realiza el correspondiente abono del coste de circular por esta carretera, por el momento la sanción puede ascender hasta los 100 por no pagar el peaje.