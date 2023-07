¿En qué consiste el nuevo pago por uso de las autovías a partir de 2024 en España?

La polémica por la inminente puesta en marcha de los nuevos peajes en las autovías de España está servida y todo ello a poco más de un día para que se celebren las elecciones generales de este domingo, 23 de julio. El todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado esta mañana en una entrevista realizada en Televisión Española que no descarta que se este nuevo sistema se ponga en marcha.

Sin embargo, las opinión del líder del PSOE parece haber cambiado de un día para otro. Hace algo más de una semana la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, alegaba a la falta de consenso y salía a la palestra para desmentir que categóricamente que se vaya a pagar. Todo este revuelo vino propiciado a raíz de las declaraciones de Pere Navarro, actual director de la Dirección General de Tráfico, en Els Matins de TVE, cuando afirmó que "desde el año que viene habrá peajes en las autovías españolas".

En concreto, el responsable de este organismo público dependiente del Ministerio del Interior, reveló que "lo que sí que les puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes, nos lo exige Bruselas". Lo cierto es que el lunes de esta misma semana 20Minutos pudo hablar con fuentes de la Comisión Europea que reconocen que esta medida sí forma parte del plan de recuperación español, aunque no aclaran cuándo será la fecha exacta. Bruselas lo analizará cuando España quiera acceder al quinto tramo de los Fondos de la Unión Europea Next Generation, aunque todavía no se ha entregado si quiera el cuarto.

Cómo funciona el sistema de pago por uso de las autovías

En la actualidad, la red de carreteras estatales de España supera los 26.000 kilómetros, de los cuales el 46%, esto es, unos 12.091 kilómetros, son de alta capacidad, es decir, autopistas, autovías y carreteras multicarril, como indica la web del Ministerio de Transportes. En este contexto, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 19 de octubre de 2022, la ministra Raquel Sánchez anunció que este pago por uso de carreteras se presentará "en unos meses", y se aplicará como máximo al "inicio de 2024".

Asimismo, Raquel Sánchez anunció que "se está analizando cuál sería la mejor opción y la mejor alternativa para aplicar en nuestro país, pero que esté a la altura y que esté en la línea de lo que se viene aplicando por la mayoría de estados de la Unión Europea. Recordemos que de los 27 Estados miembros, 24 ya tienen implementado, aplicado un sistema de tarificación". Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Pues bien, el pago por uso de las carreteras de alta capacidad es muy acotado en algunos casos de la Unión Europea y, además, no tiene las mismas características en todos ellos.

Este es el caso, por ejemplo, de la Suecia o Países Bajos. En ambos países nórdicos, el pago por uso se sitúa en determinadas carreteras o incluso en puntos concretos del territorio. Otro caso similar es el de Alemania, en el que únicamente los vehículos que superan las 7,5 toneladas y transportan bienes pagan peaje. La opinión de Pere Navarro, director de la DGT, alerta de que "el dinero que nos están enviando no es para conservación y mantenimiento de carreteras, es para otras cosas, con lo cual debemos poner peajes como una exigencia si queremos recibir más dinero".

Cómo se implementará según la Comisión Europea

Tras la rueda de prensa de ayer jueves, 20 de julio, la portavoz económica de la Comisión Europea, Veerle Nuyts, resaltó que "el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de 'quien contamina, paga'.

¿Quién no tendrá que pagar los nuevos peajes a partir de 2024?



Si bien es cierto que aún no se conoce lo que cobrará la DGT por el uso de las autovías españolas, se adelantó en su momento que habría excepciones: