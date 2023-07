Como decía la canción de Loquillo "Yo para ser feliz quiero un camión", muchos conductores españoles aspiran a poder conducir este vehículo, ya que supone una forma de alcanzar nuevos horizontes laborales, en los que es necesario esta licencia. Según la DGT, el carnet necesario para circular con estos vehículos es el denominado permiso C de conducción.

¿Qué requisitos son necesarios para obtener el carnet C?

Para optar a disponer de este permiso es obligatorio contar con la licencia B de circulación, es decir, el carnet para conducir un turismo. También es obligatorio tener más de 21 años. Por otra parte, se deben superar tres pruebas, la primera de ellas es un examen teórico de 20 preguntas tipo test.

Posteriormente, se realizará una prueba de conducción en circuito cerrado para comprobar la destreza y el manejo del camión. Por último, es necesario el examen práctico por un escenario de tráfico real, similar al de la licencia B.

¿Qué tipo de camión puedo conducir con el carnet C?

La DGT especifica que con esta licencia te pueden poner a los mandos de un camión rígido que tenga un peso superior a 3.500 kg de Masa Máxima Autorizada (MMA) y que no posea más de nueve asientos, incluyendo el del chofer.

A su vez, está permitido llevar un remolque de hasta 750 kg de MMA. Por otra parte, si tienes menos de 21 años, te puedes sacar el permiso C1, que permite circular con un camión rígido de hasta 7.500 kg, además si se tiene ya esta licencia no es necesario examinarse de los conocimientos teórico del permiso C, ya que son similares.

¿Qué puedo conducir con el carnet C sin el CAP?

Si no posees el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) no podrás ejercer ninguna actividad profesional de transporte de mercancías, por tanto, solo podrás conducir el camión para un uso personal y no laboral. Para obtener este certificado válido a nivel europeo es necesario pasar un curso de 140 horas, de las que 130 son teóricos y 10 prácticas.

Una vez hayamos asistido al curso, que debe estar habilitado por una autoescuela oficial, nos podremos presentar al examen teórico de 100 preguntas, siempre y cuando no hayan pasado más de 6 meses de la finalización de las clases del CAP.

La prueba se aprobará si superamos los 50 puntos de 100 posibles, cada respuesta correcta sumará uno y las incorrectas restaran medio, por lo que es posible dejar cuestiones en blanco.