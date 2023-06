¿Es legal conducir sin llevar el carnet en la cartera?

Algunas veces ha pasado esta situación: sales corriendo de casa y te dejas la cartera. O simplemente te la has olvidado en algún sitio y llevabas dentro el carnet de conducir. Según la Dirección General de Tráfico, en España es obligatorio llevar el carnet de conducir encima mientras se conduce, y muchas veces hasta se pena con multa su ausencia. Sin embargo, no tiene por qué llevarse físicamente y la institución habla de otra alternativa.

Hasta hace unos años, la multa por no llevar a mano esa identificación estaba entre los 10 y los 80 euros. No es que fuera mucho, pero ahora hay otras opciones para no tener que ser sancionado. Si bien es cierto, que hace unos años, se extendió el bulo de que con enseñar el DNI sería suficiente. Ya se ha demostrado que no. El documento de identidad no justifica que seamos conductores, solo demuestra quienes somos.

El permiso digital de la aplicación tiene la misma validez que el carnet físico. DGT

La aplicación de teléfono móvil MiDGT

Desde marzo del pasado 2020, ya no te multan por no llevarlo físicamente. Meses antes, la Dirección General de Tráfico sacó la aplicación 'miDGT' con la que se pueden hacer diferentes gestiones. Principalmente, introduce de manera digital el carnet de conducir. Si se les enseña a los agentes de seguridad en el momento que nos paran, servirá de la misma manera que el carnet físico. No obstante, la DGT considera recomendable llevarlo a mano, antes de enseñarlo en el móvil.

¿La razón? Puede darse que haya problemas de conexión o los lectores que utilizan las autoridades no funcionen correctamente en ese momento. Por lo que sería como si no lo lleváramos ante la imposibilidad de identificarnos y demostrar que, efectivamente, tenemos el carnet.

Entre otros servicios, esta aplicación ofrece renovar el carnet de conducir desde casa, a través de internet (incluso hasta 3 meses antes). Se realiza con el Registro Electrónico, y es necesario contar con un DNI electrónico o certificado en vigor; o las credenciales de Cl@ve.

Por otro lado, nos ofrece otros servicios como saber cuándo nos caduca la ITV, saber cuántos puntos nos quedan en el carnet de conducir o pedir citas previas. Está disponible para los mercados de Android y Apple.

Carnet de conducir. Pixabay.

Datos erróneos y carné retirado o falso

Cabe recordar que conducir con datos erróneos en el carnet será sancionado con una multa de 80 €. En el caso que el carnet está retirado, o si directamente se conduce sin él, la DGT lo establece como delito "muy grave" y está penado con una multa de 500 euros e inmovilización del vehículo. En caso de falsificar el carnet, sería un delito de documentos públicos que será penado con cárcel entre 6 meses y un año.