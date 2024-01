Adiós a uno de los peajes más largos y caros de España: esta es la fecha de su fin

En España siguen quedando todavía varias autopistas de peaje, uno de ellos es el que se encuentra AP-6 entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, que engloba dentro de él al túnel de Guadarrama, así como también habría que sumar las autopistas AP-51 dirección Ávila y la AP-61 hacia Segovia, por lo que es uno de los más largos de nuestro país.

Por ello, la noticia acerca del final de este gran peaje ha tenido una gran repercusión, ya que este paso es utilizado por miles de vehículos al día que se dirigen a Madrid desde la meseta norte de la Península Ibérica.

¿Cuándo será gratis el peaje del túnel de Guadarrama?

El Gobierno de España ha dado la fecha en la que se liberalizará el peaje, esta será antes del 19 de noviembre de 2029, ya que, en abril de 2020, el Ejecutivo estableció en 30 años la duración de las autovías de peaje en nuestro país.

Por lo tanto, a partir de esa fecha se podrá circular de forma gratuita por todas las autopistas que forman parte del acceso a la meseta norte por los túneles de Guadarrama, es decir, en la AP-6 en el tramo Collado Villalba-Adanero, la AP-61 entre San Rafael y Segovia y la AP-51 entre Villacastín y Ávila.

¿Qué otros peajes están en funcionamiento en España?

Imagen de archivo de un peaje en una autopista catalana. ACN

La gran mayoría de ellos tienen un periodo de concesión de entre 30 y 50 años, entre ellos destacan a nivel estatal la AP-9 (autopista del Atlántico) entre Ferrol y la frontera portuguesa, la AP-36 entre Ocaña (Toledo) y la Roda (Albacete) o la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, que será gratuita a partir de 2026.

Por otra parte, es preciso destacar que las autopistas radiales de Madrid terminarán su concesión en el año 2032. Asimismo, la AP-15 entre Tudela e Iruzun (Navarra) finalizará en 2029. Por último, aún siguen vigentes peajes en las autopistas catalanas C-16 y C-32.

¿Cómo funciona el peaje sin cabinas de País Vasco?

Este novedoso sistema instalado en la A-636 entre Beasain y Bergara funciona gracias a tres arcos instalados en Beasain, Ezkio y Desakarga que permiten identificar la matrícula de cada vehículo con cámaras que utilizan la tecnología ‘Free-Flow’. Previamente, es necesario activar el cobro a través de una tarjeta en la aplicación de Bidegui, es decir, darse de alta en ABIATU, o disponer del telepeaje ViaT.

Además, una ventaja es que hay descuentos según el uso de esta autovía. No obstante, en caso de no estar dado de alta. Por otra parte, se evitan contratiempos al no tener que pasar por las típicas cabinas de cobro. Este sistema es parecido al que se usa en Portugal y que es posible que se establezca en nuestro país el año que viene.