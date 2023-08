Cómo funciona el telepeaje en Portugal

España y Portugal siempre se han caracterizado por ser países vecinos y por mantener unas costumbres muy similares. Sin embargo, una de ellas dejó de ser parecida en el año 2010: hablamos de la famosa red de carreteras portuguesa y su sistema de telepeaje. Estas infraestructuras iniciaron un famoso movimiento y se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo.

El telepeaje de Portugal consiste en un sistema sin barreras y sin cabinas que obliga a pagar a todos aquellos conductores que tengan una matrícula distinta a la del país luso, es decir, los vehículos procedentes del extranjero abonarán una tasa por cada tramo que pasen en tierras portuguesas.

¿Cómo y dónde pagas si no existen las barreras?

Estos peajes lusos funcionan con los famosos pórticos que vigilan y leen a través de las cámaras la matrícula de los respectivos vehículos que pasan por la zona de pago. ¿Cómo se paga? Pues bien, cada placa del coche contiene un tipo de objeto electrónico y tiene asociada una cuenta bancaria donde se realizará el cargo.

Además, este tipo de telepeaje cuenta con una amplia gama de distintos bancos que aceptan los respectivos pagos: BBVA, Santander, La Caixa, Bankia, Ibercaja, Banco Popular, Novo Banco, Caja España-Duero, Liberbank, Caja Rural, DKV, A Banca y, por último, Pagatelia.

Telepeaje en Portugal Infraestructuras de Portugal

Por ello, con solo llevar el objeto en el mismo coche que utilizamos habitualmente podemos cruzar todos los tramos que nos convengan sin peajes o aquellos que contengan barreras de pago electrónico sin preocuparnos de nada.

¿Qué ocurre si no tenemos dispositivo electrónico?

Uno de los mayores problemas para algunos conductores que desconocen este tipo de telepeajes es no tener el dispositivo electrónico apto para pasar por estos tipos de tramos. Por ello, lo primero que debes hacer es registrarte en el sistema a través de internet y asociando la matrícula de nuestro vehículo a una tarjeta de prepago virtual.

Una vez registrado, existen diferentes tipos de registros de tarjetas y/o modelos que actuarán de distinta manera en el momento de pasar por un peaje. El primero de ellos es EASYToll, el cual tiene asignado un carril específico y tiene la validez de un mes. El pago se carga automáticamente en nuestro dispositivo una vez que hayas pasado por el tramo. Solo puedes acceder con esta 'tarjeta' a los puestos A28, A24, A25 y A22.

El segundo de ellos es TOLLService. Este servicio nos cubrirá todos los trayectos durante tres días o bien los recorridos que hayas solicitado. Tiene un precio de 20,74 euros (más 20 de impuestos) y tienes barra libre de desplazamientos, pero solo por vías de telepeaje automático. Por último, está la opción más cómoda e interesante, el TOLLCard. Solo tendríamos que asociar nuestra cuenta a una tarjeta de pago virtual (con fondos dentro de ella), donde nos cobrarán unos importes que van desde los 5 hasta los 40 euros. No obstante, si finaliza la validez de la tarjeta y no has gastado todo el dinero, no te devolverán absolutamente nada.

Sanciones

Si durante las vacaciones de verano decidimos ir a Portugal, en la página web de tráfico del país luso podemos encontrar todas las tarifas e información relacionada con los pagos que debemos hacer si vamos a utilizar sus vías de circulación, aunque el portal está en portugués y suele ser un poco confuso.

Es muy importante introducir el ticket de entrada siempre y cuando pasemos por una cabina de telepeaje. De lo contario, y aunque hayas pagado con anterioridad el tramo anterior, si te saltas uno de ellos podrían cobrarte todo tu recorrido.

Hay que recalcar que este método es fundamental para que no te multen con un precio diez veces mayor de lo que cuesta conducir por las carreteras de Portugal. Por ello, si sigues interesado en viajar al país luso deberás registrarte en la plataforma y solicitar el dispositivo electrónico para evitar cualquier tipo de problema con la Ley.