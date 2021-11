El debate está servido. Mientras que hace unos días una jueza de Madrid librara de una multa de tráfico a un conductor porque su coche, estacionado, no tenía la ITV en regla (abriendo así la puerta a que muchos propietarios que no utilizan sus vehículos no acudan a las revisiones obligatorias), la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la ITV ha recordado en un comunicado que sí es obligatorio que todos los vehículos, estacionados o en circulación, tengan la correspondiente pegatina de la ITV al día.

AECA-ITV ha señalado directamente el Reglamento General de Vehículos para desmontar las afirmaciones de la sentencia, recordando que en el artículo 10.1 se establece que los "vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las estaciones de ITV autorizadas, en los casos y con la periodicidad y requisitos establecidos reglamentariamente". En este sentido también se expresa el Real Decreto 920/201.

Por lo tanto, independientemente de que el coche esté en circulación o esté estacionado, siempre que esté matriculado debería tener la ITV en regla. El director de AECA-ITV, Guillermo Magaz, ha explicado en esta línea que el hecho de un coche esté aparcado no le hace perder la condición de estar matriculado, por lo que "se trata de un vehículo en disposición de circular y conforme lo dispuesto en la normativa aplicable tiene la obligación de someterse a la preceptiva ITV". La única forma de que un coche que no esté en uso no tenga la obligación de pasar la ITV es dándolo de baja en la DGT y retirándolo de la vía pública.

La ITV es importante incluso en los coches aparcados

Aún estando el vehículo aparcado, existen riesgos potenciales que la ITV podría evitar, como pueden ser "pérdidas de aceite en el vehículo o fallos en los frenos, que pueden provocar daños personales y materiales al resto de ciudadanos y vehículos de la vía”, ha añadido Magaz.

Desde la Asociación recuerdan que no tener la ITV en vigor constituye una infracción grave expresamente tipificada en el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, esté el coche estacionado o no. No llevar la ITV al día es una infracción grave relativas a "las normas que regulan la inspección técnica de vehículos” y, en consecuencia, está penada con una sanción económica de 200 euros.

Además, no tener la ITV al día y sufrir un accidente con ese vehículo (por ejemplo, que se desplace por un fallo en los frenos) propicia que la compañía del seguro del coche no se haga cargo de los desperfectos que puedan provocarse como resultado del incidente.