Cambios en las etiquetas de la DGT: ¿finalmente habrá cambios o se paraliza la actualización?

Los distintivos ambientales de la DGT se han convertido en un complemento más del coche, como las pegatinas de la ITV. Más o menos utilizados según la localidad de residencia, pero igualmente necesarios ante la futura obligación de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con sus respectivas zonas de bajas emisiones, la etiquetas de emisiones vuelven a dar de qué hablar.

Durante el último periodo se había rumoreado de un posible cambio de estas pegatinas, que entraría en vigor a partir del próximo mes de julio, según lo estipulado en el 'Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción'. Las modificaciones se centrarían, según la presión de diversas asociaciones, en regular la clasificación teniendo como base las emisiones reales de los vehículos tras la entrada en vigor del WLTP y prestando especial atención a los usuarios de coches con sistemas de hibridación myld-hybrid o con una autonomía superior a los 40 kilómetros, ya que pueden no utilizar el sistema eléctrico y circular con el motor de combustión disfrutando de una etiqueta Cero.

La propuesta presentada por ECODES, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Transport & Environment plantea que la etiqueta Cero solo se conceda a los vehículos eléctricos puros y a los de pila de hidrógeno. También proponen eliminar la etiqueta ECO y sustituirla por una D, que englobaría el conjunto de vehículos de emisiones reducidas hasta un máximo de 95 gramos por kilómetro. La C sería para los gasolina y diésel con un máximo de emisiones 137 gramos y la B y la A se mantendrían iguales.

La propuesta de ECODES, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Transport & Environment para las etiquetas mediambientales. ECODES

Dudas y retrasos

Sin embargo, parece que la Dirección General de Tráfico ha reculado en su decisión y, tras las últimas declaraciones de su director Pere Navarro, se deduce que estas modificaciones tal vez tengan que esperar. En la última edición del Salón del Vehículo de Ocasión, Navarro explicó que todavía se encuentran en fase de consenso y de negociación con todos los implicados en el sector y según las últimas declaraciones del director de la DGT recogidas por El Español, todavía no se puede decir si "al final se cambiarán o no las etiquetas". Para Navarro, las etiquetas no son un problema, pero si se puede modificar y actualizar el sistema de distintivos medioambientales, se hará.

No todas las voces están de acuerdo con un cambio en los distintivos medioambientales, Por ejemplo, desde Renault, a través de su director de Operaciones Comerciales de Renault y Alpine en España y Portugal, Sébastien Guigues; ya declararon que consideran el sistema se entiende y ya está implementado, por lo que han pedido no tocar las etiquetas de la DGT.