Una extraña serpiente de dos cabezas ha aparecido en la India, tal ha sido el revuelo que ha levantado este reptil que varios medios se han hecho eco de la noticia, como el Hindustian Times.

En este medio, Vipul Maurya, experto en vida silvestre del Instituto de Vida Silvestre de la India, ha hablado sobre esta extraña cobra que ha sorprendido a todo el mundo.

Maruya ha afirmado que se trata de un espécimen muy raro: "Hasta ahora, no me he encontrado con ningún espécimen de este tipo. También puede ser bicefalia y es causado por alguna mutación genética. Se sabe muy poco acerca de estas serpientes, si sobreviven en la naturaleza durante mucho tiempo o no".

Uttarakhand forest officials have rescued a rare two-headed cobra from Kalsi forest division of Dehradun district.



Al ser avistada en la zona de Dehradun (al norte de la India), funcionarios forestales fueron a su rescate sin saber que se trataba de un reptil peculiar. Uno de los funcionarios también ha hablado con el medio citado anteriormente.

"En mis 15 años como cazador de serpientes, nunca me había encontrado con un espécimen así. Es una serpiente muy rara", ha confesado Adil Mirza, del cuerpo del departamento forestal.

Aunque apenas se dan estas mutaciones en las serpientes, no es la primera vez que son noticia, ya que hace varios años en EE UU también apareció una especie muy parecida.