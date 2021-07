El terror de una niña al montarse en una atracción y ser golpeada por una gaviota en la cara

Si hay personas a las que les cuesta montarse en las atracciones de un parque por miedo, auténtico pavor es lo que se siente si, tras subirse, tu asiento se cruza en el vuelo de un pájaro que pasaba por allí y se choca contigo por sorpresa.

Eso es lo que le ha pasado a Kiley Holman, una niña de 13 años que acudió a principios de mes a Morey's Piers, en Wildwood (Nueva Jersey, Estados Unidos), por el cumpleaños de su amiga y se montó en SpringShot, una lanzadera que sube a más de 120 kilómetros de altura y los deja caer.

Tal y como se ve en el vídeo, durante la subida, la pobre Kiley notó un golpe en el cuello y la cara y, al tocar lo que le había impactado, se dio cuenta de que era una gaviota.

La joven empezó a gritar asustada y se lo quitó. "Me lo quité rápidamente de encima... No sabía si me iba a hacer daño", aseguró a NJ Advance Media. "La gaviota simplemente se fue volando. Lo único que me pasó fue un pequeño corte, eso fue todo".