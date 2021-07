Los insólitos nombres que una madre fan del heavy metal ha puesto a sus tres hijos

Las pasiones personales a veces nos hacen tomar decisiones arriesgadas, aunque estas puedan afectar al futuro de nuestros hijos. Es el caso de una mujer neozelandesa, fan del heavy metal, que ha elegido tres peculiares nombres para sus hijos.

Los nombres son Metallica, Pantera y Slayer, en honor a los tres grupos del mismo nombre. Es más, el segundo nombre de la pequeña Metallica es "And Justice For All" en honor al cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense.

La mujer, no obstante, ha recibido numerosas críticas en redes sociales, por personas que la acusan de convertir a sus vástagos en blancos fáciles para los abusones en la escuela.

El periodista David Farrier se topó con estos extraños homenajes mientras investigaba una historia para su boletín WebWorm. Farrier reveló en Twitter que estaba "orgulloso de informar que una madre de Nueva Zelanda ha nombrado a sus hijos Metallica, Pantera y Slayer".

Nueva Zelanda tiene reglas estrictas sobre los nombres que los padres pueden dar a sus bebés; no pueden llamarse 'Royal', 'Covid' o cualquier palabrota. Sin embargo, la madre anónima le mostró a Farrier los certificados de nacimiento de sus hijos, que parecían confirmar que el segundo nombre de la pequeña Metallica es "And Justice for All".

"No hay restricciones para nombrar a los bebés después de bandas o álbumes siempre que la palabra usada no se considere ofensiva y no se parezca a un rango o título oficial", explicó Farrier.