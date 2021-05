Una 'tiktoker' viraliza el vídeo en el que la policía la amenaza delante de su hija por usar pantalones "demasiado cortos"

La historia de una madre y tiktoker fuertemente reprendida por una policía de un parque en Six Flags, en Oklahoma City (EE UU), ha llenado de indignación a los usuarios de las redes sociales, donde el vídeo, subido por la propia mujer, se ha viralizado en cuestión de días.

La mujer alega que el motivo de la reprimenda de la policía se debió la longitud de sus pantalones cortos. "Demasiados cortos", en opinión de la oficial.

"El 30 de abril de 2020, una oficial de policía del parque le gritó a mi hija por rodar colina abajo", empieza escribiendo Bailey Breedlove en una publicación de Facebook. En efecto, todo sucedió delante de su retoño, de 11 años de edad.

"Luego procedió a seguirme y me agarró del brazo para darme la vuelta y decirme que mis pantalones eran demasiado cortos", escribe. "No cometí ningún crimen y fui con mi novio, pues soy autista y tengo dificultades para hablar con policías", explica. Sin embargo, cuenta, "la policía me siguió gritando y pidiendo refuerzos".

"Hicieron que mi hija llorara desconsoladamente pensando que su madre estaba a punto de ser arrestada"

Después, continúa describiendo cómo "el gerente apareció y comenzó a avergonzarla". "Me dijeron que tenía que ir a comprar pantalones cortos nuevos", denuncia la influencer, cosa que terminó haciendo. Después de ser presionada, Breedlove aceptó comprarse unos nuevos pantalones y que su familia pudiera disfrutar del día de diversión.

Eso sí, también denunció el mal trago que pasó su hija. "Hicieron que llorara desconsoladamente pensando que su madre estaba a punto de ser arrestada".

Unos hechos que han llenado de indignación las redes sociales, donde la gente pide mayoritariamente a la tiktoker que los denuncie.