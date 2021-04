Arrasa al mostrar la espectacular cueva habitable que empezó a construir con 14 años "tras una pataleta de prepuber"

Un usuario de Twitter está arrasando en la red social tras mostrar todo el proceso de construcción de una espectacular cueva habitable en la que lleva trabajando los seis últimos años, desde que tenía 14.

En el hilo muestra su hazaña -y su buen hacer- con esta construcción a cuatro metros bajo tierra que cuenta con habitaciones y todo lujo de detalles que la hacen habitable y que más que uno envidiaría.

Lo cómico del asunto es que Kokomo (@andresiko_16, en Twitter) no empezó a construirla por necesidad o por amor a la arquitectura, sino "tras una pataleta de prepuber". "Me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones", escribe en el inicio del hilo que ha causado sensación en internet.

LA CUEVA , el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó una cueva.



1. 9 marzo 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd pic.twitter.com/U1VyVwjoFu — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

Así, muestra paso a paso, y como con la ayuda de Andreu, ha llegado a darle forma a ese agujero hasta convertirlo en totalmente habitable. Incluso la construcción sigue en el exterior, con un porche con jardín ideal para el buen tiempo.

Con toda la tierra que sacaba, subí el nivel del bancal medio metro. Es awuí donde empieza la operación porche con jardín pic.twitter.com/nUe8So8kBu — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

Además del proceso de construcción, en el hilo muestra el gran cambio físico que ha dado en estos seis años en los que ha pasado de ser un adolescente a todo un hombre.

Para ver cómo ha quedado, nada mejor que un vídeo con el que el joven obsequia a los internautas. En él, se ven los acabamos, las formas, las habitaciones y cada detalle de esta particular, singular y espectacular casa-cueva.