Tras la 'tiktoker' con pegamento en el pelo, las redes critican a otra 'influencer' que asegura que se lo echó "por error"

Parece que algunas personas no aprenden y, después del sonado caso de Tessica Brown, la mujer de Luisiana (Estados Unidos) que se hizo viral por la mala decisión de echarse pegamento en el pelo, ahora hay otra tiktoker que ha hecho lo mismo, aunque asegura que fue "accidentalmente".

Esta mujer de 40 años mostró lo sucedido en TikTok tras más de un mes intentando retirarse el superglue en spray que se echó de la marca Gorilla, marca que ya declaró que su producto no era para el cabello y se alegró de ver que finalmente pudiera solucionar su problema. Y es que, la afectada por esta imprudencia tuvo que someterse a una cirugía para poder recuperar su pelo, operación valorada en 12.500 dólares pero que un médico de Los Ángeles decidió hacerle gratis tras conocer su caso.

Después de meses de sufrimiento en silencio y varias semanas de compartir su estado en redes sociales, Tessica Brown consiguió dejar atrás su grave problema, motivo por el que ahora cualquiera se echaría las manos a la cabeza si viera a otra persona haciendo lo mismo.

Pues eso ha sucedido, las redes no salen de su asombro al ver que hay otra tiktoker que ha hecho lo mismo. Avani Reyes, una joven de 20 años, mostró lo que le sucedió en el pelo tras, según ella, echarse "accidentalmente" pegamento Gorilla en el pelo.

"Chicos, mi pelo no se peina", dijo en su vídeo de TikTok, publicado el pasado domingo. "Ya he intentado mojarlo". Desde entonces, lleva publicados más de 10 vídeos actualizando su caso, muchos de los cuales acumulan más de un millón de visitas.

Sus reacciones son de sorpresa y de miedo, e incluso TikTok ha incorporado un cartel en el que avisa de que "esta acción podría causar lesiones graves". Avani Reyes está llevando a cabo las recomendaciones que le dieron en urgencias, pero parece que no surten efecto y avisó de que iba a abrir una página en GoFundMe -igual que hizo la otra tiktoker- para recaudar dinero para poder someterse a una cirugía y solucionarlo.

"No os pongáis pegamento Gorilla en vuestro pelo", avisó en un vídeo. "Por favor, ayudadme. No sé qué hacer". Sin embargo, tras todos los vídeos que ha subido, las visitas que ha conseguido y la idea de abrir una página de donaciones, no son pocos los comentarios que ha recibido de usuarios que no empatizan con ella, sino que la critican porque piensan que ha hecho esto para conseguir fama.

Y es que algunas personas consideran mucha casualidad que le haya sucedido lo mismo que a Tessica Brown poco días después de que su historia se hiciera viral, e incluso con la misma marca de pegamento. "Sabías que esto iba a pasar, no finjas que no lo hiciste aposta", criticó una persona en uno de sus vídeos. "La gente hace cualquier cosa por un poco de dinero", destacó otra.

En uno de sus últimos vídeo, Avani Reyes, que tiene más de 462.000 seguidores en TikTok, dio las gracias a todos los que habían donado en su página de GoFundMe, a pesar de que nunca compartió el enlace a su página. De hecho, aunque no ha dicho cuánto ha recaudado, aseguró que había una persona que le había dado hasta 3.000 dólares y que ya podía viajar a Los Ángeles a someterse a una cirugía -quizá sea con el mismo médico que Tessica Brown-.