No hay nada tan ilusionante como estrenar algo: ropa, el nuevo capricho que te has dado o un cambio de look. Sin embargo, esto último se puede volver en tu contra cuando no eliges bien dónde hacerte este nuevo estilo, como le ha pasado al famoso tiktoker Evan Palmblad.

Este joven de 18 años con casi 3 millones de seguidores en TikTok se ha vuelto viral esta semana por su hilarante reacción a su nuevo corte de pelo. El estadounidense ha conseguido más de 30 millones de visitas en apenas 3 días, y es que aunque su vídeo es divertido, lo cierto es que el pobre no lo pasa tan bien.

"Chicos, me voy a cortar el pelo. Estoy emocionado, voy a estar muy guapo...", dice, luciendo su antiguo estilo. Pero, de repente, se le ve llorando con un extraño pelo que parece hecho a tazón con un flequillo mal cortado.

"El peor día de mi vida", escribió en su publicación. Se desconoce dónde acudió a cortarse el cabello, porque si fue a una peluquería quizá habría que dudar de las habilidades de quien se lo hizo.

El tiktoker, cuyo usuario es Mr. Sexy Guy (Señor chico sexy), tendrá que cambiarse el nombre, pues ya no es para nada sexy. Pero ya que no había vuelta atrás y tendría que acostumbrarse a su horrible estilo, aprovechó para tomárselo con humor y se grabó volviendo a 'lucir' su corte de pelo.

Después, grabó un sketch en el que le enseñaba por primera vez su cabello a la que parece ser su hermana. "Bien, estoy listo para irnos", dice Evan con un gran sombrero en la cabeza. "¿Y ese gorro?", le pregunta la chica. "Siempre llevo este gorro", responde él. "No, quítatelo", le dice ella y, cuando se lo quita, ella hace como que vomita.