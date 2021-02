Difunde los mensajes de su ex por el que sería su cuarto aniversario y triunfa: "Ah, no, que me dejaste..."

Una usuaria de las redes sociales está triunfando en ellas tras compartir una conversación con su exnovio, o, mejor dicho, los mensajes de este, por el que sería su cuarto aniversario de relación. Decimos sería porque, visto lo visto, queda claro que no están juntos.

@mimilevineee difundió un pantallazo de las palabras de su ex, que, por supuesto, no tienen desperdicio. "Felices 4 años bb!", empieza él. Sin embargo, luego viene el bombazo: "Ah, no, que me dejaste", acaba el joven, con un sticker con el que deja clara su tristeza.

hoy haría 4 años con mi ex y he recibido este mensaje. Simplemente: le quiero pic.twitter.com/9Z4BHaVaUC — Mims L. (@mimilevineee) February 5, 2021

Unas palabras que llamaron poderosamente la atención de los usuarios de las redes sociales y que ya se han vuelto virales, ya que suman la friolera de 142 mil 'me gusta' y muchas reacciones.

Tanto ha sido el éxito, que hay una segunda parte. La joven le advierte de que está publicando sus mensajes, algo que no parece importarle a su ex. ¿O sí?: "Es que encima he quedado como el pringado que le han dejado. Cuando fue de mutuo acuerdo. Pero bueno, no pasa nada, me gusta ir de víctima", asegura, esta vez con un sticker bien distinto.

yo: samu que esto lo esta viendo gente

samu: pic.twitter.com/lV5Ll9c25n — Mims L. (@mimilevineee) February 6, 2021

Los usuarios de las redes han mostrado todo tipo de reacciones a los mensajes del chaval. Muchos, además, han compartido experiencias parecidas.

Yo le hice lo mismo a un ex, pero a el no le hizo tanta gracia... — Alejandra 🏳️‍🌈 (@alejandralpgo) February 6, 2021