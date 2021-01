Tiene dos intentos más para recordar su contraseña o perderá 200 millones de euros

A Stefan Thomas, un programador nacido en Alemania que vive en San Francisco, le quedan dos intentos para averiguar una contraseña que vale, a partir de esta semana, unos 200 millones de euros.

La contraseña le permitirá desbloquear un pequeño disco duro, conocido como IronKey, que contiene las claves privadas de una cartera digital que contiene 7.002 Bitcoin, recibido en 2010 por un video explicativo sobre la criptomoneda.

El problema es que Stefan perdió hace años el papel donde escribió la contraseña de su IronKey, lo que da a los usuarios 10 oportunidades antes de que se incaute y encripte su contenido para siempre. Desde entonces, ha probado ocho de sus formulaciones de contraseñas más utilizadas, todas sin éxito.

Desesperado

"Simplemente me acostaba en la cama y lo pensaba", dijo Thomas al diario estadounidense The New York Times. "Entonces iba a la computadora con una nueva estrategia, y no funcionaba, y volvía a estar desesperado".

Por eso, ante las bajas posibilidades de recordar la contraseña, el señor Thomas decidió guardar el disco duro en un lugar seguro y que pueda recordar, esperando que, en un futuro, los expertos consigan la forma de desbloquear las carteras digitales con contraseñas perdidas.

Un episodio que quiere olvidar, por "salud mental". "Llegué a un punto en el que me dije a mí mismo: 'Que quede en el pasado, solo por tu propia salud mental", señala.

Y, aunque ahora reniega por haber aceptado en su momento esa forma de pago por sus servicios, tampoco está demasiado apurado, ya que, cuenta, sí que ha podido acceder a otras carteras, con contraseñas que sí recordaba, que contienen la suficiente cantidad de dinero como para vivir holgadamente.