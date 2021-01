Se vuelve viral convirtiendo absurdas discusiones en redes en canciones: "Me robó mi receta de brócoli hace 8 años"

Si te gusta cantar pero no se te da bien componer, Lubalin te enseña cómo, pues este joven se ha vuelto viral creando canciones simplemente con discusiones en las redes sociales. Aunque en realidad no es tan sencillo, pues este chico ha demostrado humor y oído musical para poder convertir estas conversaciones en divertidos temas.

Este internauta acostumbra a publicar muchas canciones, covers y vídeos tocando instrumentos en su Twitter, Instagram y Tik Tok, pero en diciembre se le encendió la bombilla y el día 30 publicó dos temas nuevos que lo han hecho famoso en la red.

"Convirtiendo dramas aleatorios de internet en canciones", las tituló, y son tan divertidas como suenan. Además, no solo canta, también interpreta todos los personajes que hablan.

Turning random internet drama into songs, part 1 pic.twitter.com/jO0apLKEiq — Lubalin (@lubalin_vibe_co) December 30, 2020

La primera de las canciones es de un anuncio de un piso. Una persona preguntó si estaba libre, y el propietario le respondió que sí. Pero el siguiente mensaje que recibió no fue el esperado: "Por favor, déjame en paz. Estamos durmiendo. No me contactes más, te lo agradezco".

"Tú me contactaste a mí", le respondió el dueño. "Lo sé. Ya no estoy interesado. Por favor, deja de hablarme ya. Llamaré a un abogado si no paras. Gracias", concluyó el interesado.

turning random internet drama into songs, part 2 pic.twitter.com/9DnAoYGLam — Lubalin (@lubalin_vibe_co) December 30, 2020

El segundo vídeo es más complejo, con más personajes y una historia aún más absurda si cabe. "Caroline, mantén mi nombre fuera de tu pequeña boca", escribió una tal Helen en Facebook y, cuando fue preguntada por qué pasaba, contestó: "Me robó la receta de mi guiso de brócoli hace 8 años y dijo que era de ella".

8 años son muchos años para guardar rencor, pero ahí está lo absurdo del drama que Lubalin reprodujo a la perfección con faltas de ortografía y todo. "No hables de mi mejor amiga Caroline, es una dama cristiana", dijo otra mujer que se metió en medio y que rápidamente recibió una respuesta de Helen: "Es una podrida zorra ladrona de recetas, Doris. Vigila de quién eres amiga".