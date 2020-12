Una mujer dice sentirse entre la espada y la pared por el regalo que sus padres han comprado para su pareja

A quien aprovecha las fiestas de Navidad para hacer regalos que, en ocasiones, pueden avergonzar al que lo recibe y provocar que no se sepa qué cara poner. Una mujer ha quedado entre la espada y la pared, pues no sabe si debe advertir o no a su pareja del regalo que le han comprado sus padres.

Según informa el portal de noticias Mirror, la mujer mantuvo una conversación con su madre acerca de lo amante del té que es su pareja y que, por ello, pretendía comprarle la tetera perfecta para dársela en Navidad. Tras una larga búsqueda, encontró una tetera negra con "un toque nórdico muy minimalista" y le pidió a su madre su opinión.

Sin embargo, su madre respondió que ya había comprado ella una tetera. La mujer no le dio más importancia hasta que su madre le mostró el objeto que había comprado. Se trataba de una tetera de porcelana blanca moldeada con la forma de una cara sonriente.

"ESTA es la tetera que le compraron. Quiero decir, es ridículo, ¿no? ¿Cómo pueden pensar que es un buen regalo? ¿Se supone que debo advertirle de que probablemente será imposible para él mantener la cara seria?", comentó la mujer. Los internautas expusieron opiniones divididas, algunos dijeron que no esperaban ese regalo.

Sin embargo, hubo quien dijo que no había nada de lo que preocuparse: "Es una marca famosa en Alemania y tienes suerte si alguien te regala esto. No es nada barato. Me encantan las tazas, superlindo. Consíguele otra o las tazas. Creo que le encantarán las dos".

La mujer agradeció todos los consejos y comentarios y añadió que, finalmente, dejaría que sus padres le diesen el regalo a su pareja sin advertirle antes.