Su pareja cambia su combinación de siempre de Euromillones y pierde 1,4 millones de euros

Hay jugadores del Euromillón que prefieren hacer apuestas sobre combinaciones aleatorias. La mayoría optan por una combinación, siempre la misma, que repiten una y otra vez. Pero en este último caso, siempre es importante algo: que nunca la dejen de echar, para que no les pase lo que a un británico que ha dejado de ganar casi 1,4 millones de euros.

Jacob Simon es un escayolista de 32 años que lleva todo un año apostando la misma combinación en el sorteo del Euromillón: 14, 20, 27, 34, 38 y las estrellas 2 y 11. Harta de que nunca les tocara nada, esta semana su pareja, Chantelle, decidió por su cuenta cambiar la combinación.

Este viernes se celebraba el sorteo récord, con un bote de 200 millones. La combinación ganadora fue la compuesta por los números 14, 20, 27, 34, 38 y estrellas 1 y 11. En efecto, Jacob hubiera ganado un premio de 2ª categoría (5 aciertos y una estrella), que para este sorteo ascendió a 1,38 millones de euros.

"Me siento enfermo. Cuanto más lo pienso, más no puedo creerlo. No hemos dormido nada. Nos hemos peleado un poco", declaró este obrero a The Sun.

"No estaba viendo el sorteo, pero mi novia dijo: 'Me vas a matar. Nuestros números han salido... pero los cambié'. Pensé que estaba bromeando. No me di cuenta hasta más tarde", dijo Jacob Simon.

"Estoy contento de que no fueran varios millones, eso hubiera sido absolutamente mortificante", añadió.

"No pierdes nada si nunca lo has tenido antes, pero fue un sueño agradable. Podría haber sido millonario", se lamenta este desafortunado británico.